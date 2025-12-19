Больше налогов и рабочих мест: эксперты о развитии несырьевого экспорта в Казахстане

Тема диверсификации экономики и развития обрабатывающей промышленности остается одной из ключевых в экономической повестке Казахстана.

Экономисты рассказали корреспонденту Zakon.kz, почему устойчивый рост невозможен без снижения зависимости от сырьевого сектора и что дает расширение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и формирование конкурентоспособных производств, ориентированных на внешние рынки.

По данным Министерства торговли и интеграции РК, показатели по экспорту сырья, в том числе нефти, руды и медного концентрата, ферросплавов и концентратов драгоценных металлов, в 2025 году сократились, тогда как доля продукции обрабатывающей промышленности растет из года в год.

В основном нашу номенклатуру составляют металлургическая и энергетическая продукция – это уран, электроэнергия, топливо, в том числе бензин. Сюда же можно отнести продукцию машиностроения, автомобили. Особенно хорошо получается экспорт сельскохозяйственной продукции – зерно, мука, мясо, растительное масло и так далее". Экономист Сапарбай Жубаев

В этом контексте, говорит экономист Арман Байганов, особую роль играет Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), входящее в группу холдинга "Байтерек".

"За последние годы ЭКА фактически стало одним из системообразующих институтов развития, работающих на стыке финансового рынка и реального сектора экономики. Совокупный объем поддержки, оказанной отечественным экспортерам в этом году, достигнет 650 млрд тенге, а за последние 10 лет – 1,8 трлн тенге. Это порядка трети всего сектора обрабатывающей промышленности страны, что само по себе отражает масштаб вовлеченности Агентства в трансформацию экспортной модели Казахстана". Арман Байганов

Динамика спроса на инструменты ЭКА подтверждает этот тренд. В 2023 году мерами поддержки воспользовались 70 компаний, в 2024-м – уже 96, а в 2025 году – 118 экспортеров. Примечательно, что около 70% из них – представители малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что экспорт перестает быть прерогативой крупных корпораций и становится реальным каналом роста для МСБ.

Эксперт также указал на то, как изменилась структура экспорта продукции в традиционно промышленных регионах. Так, в текущем году лидером по объему полученной помощи от ЭКА стала Карагандинская область – 49,5% портфеля. Существенные объемы пришлись также на Восточно-Казахстанскую область (17,3%) и область Абай (8%).

Примером успешной реализации промышленного потенциала стал запуск в декабре текущего года мультикультурного маслоэкстракционного завода ТОО "Алтай Май". Проект, реализованный при поддержке ЭКА, направлен на глубокую переработку сельскохозяйственного сырья. Продукция предприятия ориентирована на рынки Центральной Азии, КНР и стран ЕАЭС. Проект несет выраженный социальный эффект: с выходом на полную мощность штат сотрудников увеличится до 400 специалистов.

"Мы всегда говорили, что нужно переходить на экспорт переработанной продукции, а не сырья. Потому что на сырье иностранные инвесторы сами придут – весь мир ищет сырье. Проблем с экспортом сырья у нас нет. Например, появился спрос на нашу нефть в Германии на фоне последних геополитических событий. Италия, Франция и Нидерланды пользуются нашими энергоресурсами – ураном, нефтью и так далее. А вот с экспортом переработанной продукции сложнее – в других странах ее не ждут: они хотят получить сырье, чтобы самим в последующем экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Нашим производителям самостоятельно найти покупателей на свою переработанную продукцию очень трудно, поэтому обязательно нужна помощь государства. Для этого существуют такие структуры, как Экспортно-кредитное агентство, которое занимается продвижением наших товаров на экспортные рынки". Сапарбай Жубаев

С ним солидарен экономист Бекнур Кисиков. По его словам, экспорт – это всегда риски: неоплата, задержка платежей, нестабильная внешнеэкономическая ситуация, колебания валют и политические риски. В этом ключе очень важны механизмы господдержки.

"Для экспортных операций всегда нужны страхование, гарантии, предэкспортное и торговое финансирование, то есть те вещи, которые фактически защищают отечественных производителей от финансовых потерь. Эти инструменты нужно прорабатывать, и для этого необходима господдержка, особенно для малого и среднего бизнеса. Ведь они тоже имеют экспорт, но не обладают достаточным обеспечением под банковские кредиты и собственными каналами страхования. Производителю часто нужны средства для закупа сырья, модернизации производства, выполнения крупного экспортного заказа, поэтому важны компании, специализирующиеся на их поддержке. Это не изобретение Казахстана – такая практика есть во всем мире. Без обеспечения сделать это очень сложно". Бекнур Кисиков

В долгосрочной перспективе, уверен спикер, такая поддержка дает хороший эффект в виде расширения производства, дополнительных налоговых поступлений в бюджет и создания новых рабочих мест. Государственная поддержка позволяет компаниям выйти на рынки Центральной Азии, России, стран Европы и Ближнего Востока и даже Северной Америки.

Отметим, что Экспортно-кредитное агентство предлагает более 20 инструментов страховой и гарантийной поддержки. Среди них особенно востребовано предэкспортное и торговое финансирование, которое позволяет экспортерам привлекать льготные средства, быстро пополнять оборотный капитал и снижать коммерческие и политические риски. Эти инструменты также способствуют росту спроса на казахстанские товары и услуги со стороны зарубежных покупателей. Доступны страхование займов и отсрочек платежа, а также гарантии для участия в зарубежных тендерах. Подать заявку на поддержку можно онлайн через платформы online.kazakhexport.kz и bgov.kz.