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Из-за непогоды Китай не принимает грузы из Казахстана

Из-за непогоды Китай не принимает грузы из Казахстана Фото: Zakon.kz
Китай приостановил прием груза железнодорожным транспортом из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казакстан темир жолы",  на станциях Достык и Алашанькоу сложились крайне неблагоприятные метеоусловия, из-за чего замедлен прием грузов из Казахстана в Китай.

"В частности, Китай не принимает зерновозы, крытые вагоны с зерновыми грузами и продуктами перемола, цистерны с растительными маслами. На станции Алашанькоу приостановлена работа терминалов", – говорится в сообщении. 

Как отметили в компании, грузовые и контейнерные поезда стоят в ожидании.

"Передача поездов ночью с 12 по 13 декабря полностью была остановлена, днем – среднесуточный обмен поездами снизился в пять раз: с 15 до трех составов", – рассказали в компании. 

В этой связи КТЖ ввело запрет до 25 декабря на прием грузов в контейнерах, зерновозов, зерновых грузов в крытых вагонах и растительных масел в цистернах через погранпереход Достык.

Ранее синоптики рассказали, когда ослабнут морозы в Казахстане.

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