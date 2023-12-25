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Депутат назвал виновников роста цен в Казахстане

Депутат назвал виновников роста цен в Казахстане Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Анас Баккожаев на правительственном часе в Мажилисе 25 декабря заявил, что в росте цен на товары в Казахстане виноваты владельцы крупных ТРЦ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Анас Баккожаев поинтересовался у министра торговли и интеграции, когда его ведомство планирует навести порядок в крупных торговых центрах страны.
"В росте цен виноваты владельцы этих крупных торговых центров и торговых точек. Они создали государство в государстве. Если раньше аренда бутиков составляла 4 тыс. тенге за м², то сейчас более 21 тыс. тенге. В итоге из года в год растут цены на одежду. Во многих бутиках нет счетчиков. Пользуясь этим, им выставляют большие счета за коммунальные услуги. Но наряду с повышением стоимости аренды также требуют депозиты за несколько месяцев. Вот так, не напрягаясь, (владельцы ТРЦ. – Прим. ред.) зарабатывают миллиарды, но при этом придумали схему уходы от уплаты налогов: они берут плату либо наличными, либо отдают бутики в субаренду открытым через них ИП. И так скрывают свои доходы", – заявил депутат.
Арман Шаккалиев ответил, что в ведомстве начали ревизии торговых точек по всей стране. В законы вносят необходимые поправки. 
"Сдача в субаренду в настоящее время законом не допускается. В течение нескольких лет эта проблема не контролировалась, так как не было компетенций. Мы уделяем особое внимание модернизации рынков. Когда мораторий на проверку малого бизнеса завершится, по налогам уполномоченные органы смогут проверить", – резюмировал глава МТИ.
25 декабря Арман Шаккалиев рассказал, когда планируют завершить модернизацию рынков в Казахстане. 
Мадина Мамырханова
МТИ РК Казахстан Арман Шаккалиев
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