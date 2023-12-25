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Тысячи опасных продуктов с поддельными сертификатами качества выявили в Казахстане

Тысячи продуктов с поддельными сертификатами качества выявили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов на правительственном часе 25 декабря заявил, что на казахстанском рынке пищевых товаров немало продуктов с поддельными сертификатами качества. С начала года выявили почти три тысячи таких товаров, сообщает Zakon.kz.

Защитить рынок и отечественного потребителя от недоброкачественных товаров призвана система сертификации продукции, напомнил депутат.

"Вместе с тем на казахстанском рынке пищевых товаров немало поддельных сертификатов качества. С начала года выявили почти три тысячи небезопасных для здоровья населения товаров. Эксперты отмечают, что большинство таких товаров имеют фиктивные сертификаты качества. Их выдают "нечестные лаборатории". При этом зачастую продукция не проходит испытаний, но оказывается на прилавках магазинов".Нуртай Сабильянов

С начала 2023 года в Казахстане отозвали 22 и приостановили действие 11 аттестатов аккредитации, а также признали недействительными более 300 выданных документов о безопасности продукции.

"Много это или мало? Судите сами. По данным экспертов, только один сертификат позволяет реализовать больше 100 тысяч товаров, и не исключено, что сомнительного качества. Поэтому необходимо предусмотреть ужесточение требований, предъявляемых к деятельности органа по аккредитации, лабораторий и экспертов-аудиторов, а также усилить за ними контроль".Нуртай Сабильянов

В октябре сообщалось, что в Казахстане появился первый аккредитованный орган по сертификации халяльной продукции.

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