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Рынки Казахстана модернизируют до 2025 года

Рынки Казахстана модернизируют до 2025 года Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в Мажилисе 25 декабря 2023 года рассказал, когда рынки Казахстана будут модернизированы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шаккалиев сообщил, что ревизия рынков началась в 2023 году.

"Сегодня торговые рынки по-прежнему остаются востребованными. Однако не все соответствуют градостроительным, пожарным и санитарным стандартам. Совместно с бизнесом мы выявили объекты, требующие обновления. В настоящее время из 460 универсальных рынков, 195 необходимо изменить в соответствии с современными требованиями. Из них уже 121 обновлен. По остальным 74 – совместно с акиматами и собственниками рынков утверждена дорожная карта до 2025 года", – отметил министр.

Он добавил, что установлены разные сроки завершения обновления. К примеру, для областей – 2025 год, а для Астаны, Алматы и Шымкента – 2023 год.

При этом министр попросил депутатов установить единый срок обновления для всех торговых рынков – до 31 декабря 2025 года.

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Приказом и.о. министра торговли и интеграции РК от 22 июня 2023 года утверждены Правила организации деятельности торговых рынков, требований к содержанию территории, оборудованию и оснащению торгового рынка.

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