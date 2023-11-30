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Насколько увеличились проблемные кредиты в банках Казахстана

Насколько увеличились проблемные кредиты в банках Казахстана Фото: Zakon.kz
В октябре 2023 года темпы роста проблемной задолженности несколько превысили темпы роста ссудного портфеля. Насколько увеличились проблемные кредиты в банках – в материале Zakon.kz

Согласно данным Первого Кредитного Бюро (ПКБ), по итогам октября темпы роста проблемной задолженности (1,8%), превысили темпы роста ссудного портфеля (1,2%). В результате доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней увеличилась на 0,02 процентных пункта, до 3,29%.

проблемная задолженность, банки

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

"Совокупная задолженность физических и юридических лиц перед банковским сектором на 1 ноября 2023 года составила 28,03 млрд тенге. Месячный прирост – 1,2%, или 336,9 млрд тенге".ПКБ

Активы банков в октябре выросли на 0,5 трлн тенге, их уровень на 1 ноября 2023 года составил 48,4 трлн тенге. При этом доходы банков заметно превысили расходы.

банки, прибыль

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

"По итогам октября превышение текущих доходов банков над текущими расходами после уплаты подоходного налога составило 196,5 млрд тенге. Это максимум с октября 2022 года". ПКБ

Депозиты физлиц выросли незначительно. На 1 ноября 2023 года депозитный портфель физлиц составил 18,8 трлн тенге. Это на 0,7%, или 122,9 млрд тенге, больше, чем месяцем ранее.

Депозитный портфель юрлиц показал более существенный результат – рост на 3,5% до 14,4 трлн тенге.

депозиты, физлица

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

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