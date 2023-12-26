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Стало известно, на сколько лет Казахстану хватит нефти

На сколько лет Казахстану хватит нефти Фото: pixabay
Вице-министр энергетики Асхат Хасенов в кулуарах Сената рассказал, сколько запасов нефти есть у Казахстана и на сколько лет их хватит, сообщает Zakon.kz.

Запасы, как отметил заместитель министра, делятся на две категории – геологические и извлекаемые.

"Геологических у нас 15,5 млрд тонн, извлекаемых 4,4 млрд тонн. По мере разработки месторождений или перехода от разведки на разработку баланс их меняется. Газа – 3,8 трлн кубометров. Если математически, 4,4 млрд тонн – если будем по 100 млн добывать в год, этого нам хватит на 40-45 лет. Но это не говорит о том, что за 45 лет эти запасы истощатся. Каждый год новые месторождения переходят из разведки в стадию разработки и восполняются".Асхат Хасенов

До конца 2023 года в Казахстане планируют довести добычу нефти до 90 млн тонн. На 2024 год план такой же.

"Мы будем на уровне 90 млн тонн держать добычу. А экспорт – традиционно, из этих 90 млн тонн порядка 73-75 млн тонн. То есть мы на внутренний рынок забираем порядка 17-18 млн тонн, все остальное у нас идет на экспорт".Асхат Хасенов

Между тем сенатор Сагындык Лукпанов в конце декабря выступил с резонансным заявлением о том, что в Казахстане заканчивается "эра легкой нефти". По его словам, в стране уже давно не открывали новые крупные месторождения, и к геологоразведке необходимо активнее привлекать инвесторов.

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