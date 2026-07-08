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Экономика и бизнес

Сколько нефти в Казахстане – данные Минэнерго

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 11:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров 8 июля 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о запасах нефти в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на государственном учете нефти числятся запасы по 319 месторождениям.

"Извлекаемые балансовые запасы нефти Республики Казахстан по состоянию на 01.01.2025 года составляют более 4 млрд тонн, в том числе категории А+В+С1 – более 2,8 млрд тонн, категории С2 – более 1,4 млрд тонн", – сказал Акбаров.

Забалансовые запасы составляют более 167 млн тонн.

Он добавил, что всего в стране зарегистрировано 215 недропользователей. Деятельность сосредоточена преимущественно в западных регионах – лидерами являются Атырауская, Мангистауская и Актюбинская области, на которые приходится более 67% всех субъектов.

Ранее мы писали, что Казахстан и остальные страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в августе.

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Азамат Сыздыкбаев
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