Эра легкой нефти заканчивается: как инвесторов убедят добывать нефть в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 декабря одобрили в первом чтении закон по вопросам недропользования и экологии. Документ призван сделать геологоразведку углеводородов в Казахстане привлекательнее для инвесторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект представил сенатор Сагындык Лукпанов. По его словам, закон разработали в порядке законодательной инициативы депутаты Парламента. Он направлен на совершенствование законодательства в сфере недропользования и включает два основных блока поправок:

повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки углеводородов;

поддержание добычи и эффективной эксплуатации истощающихся месторождений.

"На сегодня стоит задача по восполнению минерально-сырьевой базы. За многие годы в Казахстане не было открытий крупных месторождений. На это повлиял низкий уровень инвестирования в геологоразведку. Эра легкой нефти заканчивается, а перспективные месторождения находятся на более глубоких горизонтах, разведка которых требует больших капитальных вложений. Одна из проблем геологоразведки – действующие административные барьеры в этой сфере, которые требуют решения. В этой связи для стимулирования геологоразведки закон предусматривает поправки по совершенствованию порядка проведения государственной экспертизы, сокращению административных издержек, оптимизации процедуры заключения контрактов", – заявил он.

Он также отметил, что большинство месторождений сейчас находятся на поздних стадиях разработки, которые характеризуются значительным истощением, большой выработкой и высокой обводненностью. В связи с этим депутаты внесли нормы, касающиеся поддержания добычи истощающихся месторождений.

"Законом определены критерии истощенных месторождений и установлены инвестиционные обязательства недропользователя на поддержание добычи на таком месторождении. Данная поправка увеличивает период добычи до 25 лет с суммарным объемом добычи порядка 60 млн тонн до 2045 года и позволит сохранить рабочие места", – пояснил сенатор.

Новеллой закона стала и норма по обязательному долевому участию национальных компаний в размере 50% и более в контрактах на недропользование по крупным месторождениям.

Ранее сообщалось, что двух крупных недропользователей оштрафовали почти на 11 млрд тенге в Атырауской области.