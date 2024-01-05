Конец моратория на проверки бизнеса: информация для предпринимателей

С 1 января 2024 года закончился мораторий на проверки бизнеса. Однако ранее прозвучало предложение продлить его еще на год для поддержки предпринимателей. Zakon.kz разбирался, насколько вероятно такое продление, и как изменился подход к государственному контролю.

В начале декабря депутат Мажилиса Аскар Садыков предложил в очередной раз продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Свою инициативу он объяснил тем, что мера позволила предпринимателям пережить пандемию и восстановление после нее:

"Благодаря данному решению малый и микробизнес в стране смог не только выстоять в этот сложный период, но и вновь встать на ноги. Согласно официальным данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, если в 2019 году малый и микробизнес был подвергнут проверкам более 128 тыс. раз, то в 2020 году их количество сократилось в пять раз. Таким образом, введение моратория стало одной из эффективных мер со стороны государства по поддержке бизнеса, направленных на усиление роли данного сектора экономики".

В качестве аргумента Садыков также привел зыбкое положение среднего бизнеса в стране и закономерную обеспокоенность его представителей.

Предложение вскоре прокомментировал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, который как раз-таки не видел в продолжении "банкета" никакой необходимости. Да и сама система проверок, по его словам, должна принципиально измениться, освободив благонадежных граждан от излишнего гнета.

"Автоматизированные системы контроля будут формироваться без человеческого участия. Это позволит снизить физические проверки в два раза и в несколько раз снизить количество штрафов. Система будет автоматизирована – с 1 января она вводится, и поэтому для этого все делается. Будут проверять по системе управления рисками. То есть если система будет показывать повышенный риск, тогда туда может, соответственно, выехать проверка. Все зависит от сферы контроля. Например, если это сфера ЧС, то были ли ранее у данной организации пожары, условно, либо сколько они вложили средств в противопожарную безопасность", – подчеркнул Куантыров.

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Разволновавшихся успокоил и премьер-министр Алихан Смаилов. Он рассказал, что чиновники совместно с бизнес-сообществом провели большую работу по выявлению избыточных требований, от которых решено было избавиться, дабы не мешать сфере свободно дышать, расти и развиваться.

К слову, ни оснований, ни предпосылок к продлению моратория не разглядел и юрист Александр Каплан.

"Проверки бизнеса проводятся по целому ряду направлений и, в общем, регулируются нормами предпринимательского, налогового и Кодекса "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", – заметил он.

Согласно ст. 137 главы 13 вышеупомянутого Предпринимательского кодекса, контроль за деятельностью субъектов (объектов) контроля и надзора ведется в форме профилактики, проверки или расследования.

Первая, в свою очередь, может осуществляться без посещения субъекта, с посещением или представлять собой контрольный закуп.

Вторые делятся на:

проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – проверка на соответствие требованиям);

внеплановые проверки.

Расследование подразумевает комплексный подход.

Полный список сфер деятельности предпринимателей, требующих контроля или надзора, приведен в статьях 138 и 139 того же документа.

Юрист разобрал схему налоговых проверок, которая выглядит следующим образом:

Фото: Zakon.kz

"При этом, если ранее налоговые проверки были либо проводимые по особому порядку на основе оценки степени риска, либо внеплановыми, то с 1 января 2023 года особый порядок изменили на периодические проверки на основе оценки степени риска. Также с 1 января 2024 года действует график налоговых проверок, в который включено 760 налогоплательщиков. Соответственно, компании, которые включены в данный график, получат предписание о назначении налоговой проверки и извещение, направляемое за 30 календарных дней до начала проверки. Вопрос включения предпринимателей в данный график неоднозначный, поскольку сама по себе степень риска может быть необоснованной либо некорректно определена автоматизированной системой Комитета государственных доходов. К сожалению, в практике мы наблюдали такие случаи. Однако в связи с тем, что график утвержден на уровне приказа КГД, практически представляется маловероятным его обжаловать хотя бы в части". Александр Каплан

Спикер предупредил предпринимателей:

Если вы в списке этих 760 компаний, вам дана возможность заранее знать о предстоящей проверке и привести в порядок свой бухгалтерский и налоговый учет, а также юридически значимую документацию, чтобы максимально уменьшить риски доначислений. НО! Отсутствие в списке не дает вам иммунитет от проверок, и в любой момент в отношении вашей компании может быть назначена внеплановая проверка по основаниям, указанным в пункте 3 ст. 145 НК, в частности, по постановлению следователя по уголовному делу, неисполнению уведомления камерального контроля по нарушениям со средней степенью риска, в виде встречной налоговой проверки по проверяемому контрагенту и т.д. Проверяйте своих контрагентов на добросовестность через специальный сервис. Данная мера пока не является обязательной, однако в связи с тем, что КГД продвигает идею введения нормы по должной осмотрительности, она точно не повредит.

Ранее депутат Болатбек Нажметдинов сообщил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" разработали для улучшения предпринимательской деятельности. Он предусматривает изменения и дополнения в 119 законодательных актов, в том числе в 10 кодексов и 109 законов.

Документ предлагает поправки, которые помогут упорядочить формы контроля и надзора, а также регламентировать меры оперативного реагирования в сферах надзора на законодательном уровне. Регламентируют и процедуру проведения расследований, дабы защитить бизнес от незаконного вмешательства со стороны контролирующих и надзорных органов, свести к минимуму риск коррупции и возможность обжалования субъектами контроля и надзора результатов расследования в вышестоящий орган либо в суд.