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Законодательство РК

В МСХ ответили на сообщения о запрете транзита мяса птицы из США в Казахстан

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о запрете транзита мяса птицы из США в Казахстан через РФ Фото: pixabay
Российские СМИ сообщили, что Россельхознадзор планирует ограничить транзит по территории РФ в Казахстан птицеводческой продукции из США. Эту информацию прокомментировали 28 декабря 2023 года в Министерстве сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.

РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, заявило, что Россельхознадзор планирует ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США.

Такое решение, по данным агентства, рассматривают с целью защиты территорий России и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц, поскольку эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в США сейчас нестабильна.

Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК Дамир Аспан на своей официальной странице в Facebook прокомментировал ситуацию. 

"С одной стороны, в соответствии с пунктом 8 статьи 58 Договора о Евразийском экономическом союзе, государства-члены имеют право разрабатывать и вводить временные ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования и меры в случае получения официальной информации от соответствующих международных организаций, государств-членов, а также от третьих стран об ухудшении эпизоотической ситуации на территориях третьих стран или государств-членов. Но при этом в обязательном порядке информировать о предпринимаемых мерах другие страны-участницы Экономического союза", – заявил Дамир Аспан. 

По словам представителя ведомства, в адрес МСХ РК официальных сообщений от российской стороны касательно запрета транзита через территорию РФ птицеводческой продукции из США не поступало. В то же время он подтвердил на сегодняшний день из-за высокопатогенного гриппа птиц действуют временные ограничения в отношении 19 штатов США. 

"Из-за переходящих вспышек с 2022 года ограничения действуют в отношении трех штатов США (Южная Дакота, Айова, Миннесота), с апреля 2023 года – в отношении еще 16 штатов", – добавил пресс-секретарь ведомства. 

При этом, отмечается, что объем импорта курятины из США, поступающий в Казахстан через территорию РФ, составляет всего 15 тысяч тонн или 3,5% от общего потребления страны. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составила около 75%.

В ноябре 2023 года сообщалось, что курятина подешевела в восьми регионах Казахстана. 

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