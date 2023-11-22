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Курятина подешевела в восьми регионах Казахстана

Цены на мясо птицы упали в восьми регионах Казахстана Фото: Zakon.kz
Мясо птицы стало доступнее по цене для жителей восьми регионов Казахстана, а в целом по стране подешевели куриные окорочка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Energyprom.kz 22 ноября, в восьми регионах Казахстана за год снизились цены на мясо птицы. Заметнее всего оно подешевело в Актюбинской (-13,8%), Туркестанской (-12,1%) и Мангистауской (-8,8%) областях. Также цены упали в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Кызылординской областях и Шымкенте.

Цены на мясо птицы

Инфографика Energyprom.kz

В остальных регионах мясо птицы за год подорожало. Сильнее всего курятина выросла в цене в Астане (+13,6%). В целом по стране стоимость курятины поднялась на 5,7% за год. Но есть продукт, который подешевел, – это куриные окорочка (-3,3%). Средняя цена килограмма куриного мяса в октябре 2023-го составляла 1,4 тыс. тенге.

При этом производство мяса птицы (курятины, индюшатины, утятины и так далее) в Казахстане с января по октябрь 2023 года увеличилось на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достигло 118,3 тыс. тонн.

Ранее в Казахстане запретили накачивать мясо птицы водой и добавлять в него усилители вкуса.

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Акмолинская область Актюбинская область Алматинская область Атырауская область Кызылординская область Мангистауская область Туркестанская область Шымкент
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