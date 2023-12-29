Какие товары начнут маркировать в Казахстане в 2024 году, рассказал Смаилов

Предстоящую маркировку лекарственных средств и ювелирных изделий, которую введут в Казахстане в 2024 году, обсудили на совещании в правительстве РК 29 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова также приняли участие представители НПП "Атамекен".

Участники совещания отметили, что сейчас в Казахстане подлежат маркировке обувь и табачные изделия. Это позволило обеспечить прослеживаемость товаров, эффективно выявлять контрафакт, снизить теневой оборот и повысить поступления налогов в бюджет. Задача маркировки – защитить добросовестных предпринимателей и обезопасить потребителей.





"Введение маркировки лекарственных средств запланировано на 1 июля 2024 года. В этой связи проводится работа по обеспечению готовности аптек, аптечных складов и частных организаций здравоохранения. Маркировку ювелирных изделий планируется внедрить также с 1 июля 2024 года. Соответствующий пилотный проект завершили в октябре", – сообщили в пресс-службе.

Алихан Смаилов поручил в установленном порядке ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров. Также он распорядился принять меры, чтобы усовершенствовать механизм отбора товаров для проведения маркировки в пилотном режиме. Премьер заверил, что работу в этом направлении обязательно продолжат. В 2024 году в пилотном режиме планируют запустить проекты по маркировке моторных масел, пива и пивных напитков.

О том, какие товары и лекарства нужно будет маркировать с 1 июля 2024 года, подробнее читайте здесь.