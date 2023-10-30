Какие лекарства и товары нужно будет маркировать с 1 июля 2024 года

Постановлением правительства Казахстана от 21 октября 2023 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 июля 2024 года вводится обязательная маркировка лекарственных средств, ввезенных в Казахстан или произведенных на территории республики, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи, за исключением лекарственных средств и вакцин, применяемых в ветеринарии.

С 1 июля 2024 маркировке подлежат:

пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;

пищевые продукты товарной позиции 2106, предназначенные для использования в медицинских целях;

спиртовые настойки;

кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные;

лекарственные средства (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи;

препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;

средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов;

препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях, или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами;

водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;

мыло или другие продукты товарной позиции 3401, содержащие медикаментозные добавки;

шампуни;

уголь активированный.

Постановление вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его официального опубликования (27 октября).