Казахстанский бизнесмен выкупил долю крупнейшей железнодорожной компании в России

Инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов, купила 31,62% акций одного из крупнейших работающих в России железнодорожных операторов Globaltrans, сообщает Zakon.kz.

"Globaltrans Investment PLC ("Компания", вместе с консолидированными дочерними компаниями – "Globaltrans" или "Группа"; тикер на Лондонской фондовой бирже / Московской бирже: GLTR) объявляет, что инвестиционная компания AQNIET CAPITAL LLP ("AQNIET"), зарегистрированная и ведущая бизнес в Казахстане, уведомила Компанию о завершении приобретения в полном объеме долей трех основных акционеров Компании и теперь косвенно владеет 26,19%[1] выпущенного акционерного капитала Компании. AQNIET приобрела 100% Onyx Investments Ltd (бенефициар – Никита Мишин), 100% Mapple Valley Investments Ltd (бенефициар – Константин Николаев) и 100% Goldriver Resources Ltd (бенефициар – Сергей Мальцев)", – говорится в сообщении Globaltrans.

По словам Кайрата Итемгенова, данная инвестиция представляет для него уникальную возможность диверсифицироваться в привлекательную отрасль и стать крупным акционером в компании с устойчивой бизнес-моделью, отличными перспективами и значимой позицией на рынке.

"Я рад, что Сергей Мальцев согласился и дальше содействовать успеху Globaltrans и будет переизбираться в Совет директоров, и я намерен его в этом поддержать. Я также полностью поддерживаю стратегию Компании, включая идущий процесс редомициляции, и безоговорочно уверен в профессионализме менеджерской команды. Я верю, что в дальнейшем этот бизнес будет еще более эффективным и успешным", – прокомментировал казахстанский бизнесмен.

Что известно о Globaltrans

Globaltrans – один из крупнейших частных железнодорожных операторов, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Владеет активами в России, Украине, Эстонии, Латвии и Финляндии.

Что известно о Кайрате Итемгенове

Итемгенов входит в рейтинг 50 самых богатейших и влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz. Он является председателем наблюдательного совета и мажоритарным акционером ТОО "Aqniet Group", управляющего аптечными сетями под брендами Europharma и ArzanPharm.

Ему также принадлежат TOO "KBI Energy", TOO "Satti Logistics", тепличный комплекс Greenhouse-Qaztomat, отели Mövenpick и Pana в Москве, гостиничный комплекс под брендами Novotel Living и Ibis Style в Алматы.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в топ-10 стран по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ), заняв шестое место. Наша страна обогнала в данном рейтинге Азербайджан, Марокко, Сербию и Индию.