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События

Беглец с миллионами: экс-бизнесмена выдала Казахстану Россия

полиция, преступники, на вокзале, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 15:47 Фото: Генеральная прокуратура
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в ряде эпизодов мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, подозреваемый с 2022 по 2023 год в Актау под предлогом инвестиций в бизнес занимал у знакомых крупные суммы, обещая вернуть с высокой прибылью.

"Однако обязательства свои не выполнил, а полученные деньги присвоил. В результате его преступных действий шести гражданам Казахстана причинен ущерб на общую сумму свыше 63 млн тенге. После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", – сообщили в ведомстве 30 мая 2025 года.

В ноябре 2024 года его поймали в Екатеринбурге, после чего по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадировали на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

С начала этого года за мошенничество в Казахстан уже экстрадировано 11 человек, из которых пять из России и по одному из Германии, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Кыргызстана, а также Беларуси.

28 мая сообщалось об экстрадиции из РФ в РК гражданина Узбекистана, который, используя поддельные документы, снял крупную сумму денег со счетов одного из казахстанских банков.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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