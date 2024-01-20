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Законодательство РК

Инвесторы обсудили строительство ТЭЦ, запуск газовых и гидроэлектростанций в Казахстане

строительство новых объектов, строительство объектов ВИЭ, ТЭЦ, запуск газовых и гидроэлектростанций. Фото: Zakon.kz
В Казахстане качественно нарастят количество инвестпроектов в энергетике и других отраслях, сообщает Zakon.kz.

Реализацию инвестпроектов в сфере энергетики рассмотрели на заседании Совета по привлечению инвестиций, проведенного под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

В рамках общенационального пула инвестпроектов в Казахстане на сегодня предусмотрена реализация 61 крупного проекта. Среди них строительство объектов ВИЭ, ТЭЦ, запуск газовых и гидроэлектростанций.

В Казахстане качественно нарастят количество инвестпроектов в энергетике и других отраслях

Фото: primeminister.kz

В сообщении пресс-службы премьер-министра РК отмечается, что показатели за 2023 год свидетельствуют о налаженной работе по привлечению инвестиций. Госорганам поручено усилить взаимодействие с инвесторами и обеспечить ввод проектов в установленные сроки.

"На заседании подняты вопросы привлечения инвестиций в регионы. Так, в 2023 году в Жетісу ввели в эксплуатацию все запланированные 47 инвестиционных проектов на 52,8 млрд тенге, благодаря чему в области создано свыше 1 200 рабочих мест. В том числе в рамках общенационального пула реализовали 10 крупных проектов. Среди них ветряная электростанция мощностью 50 мегаватт, завод по производству промышленных аккумуляторов, мультимодальный транспортно-логистический центр и других".Пресс-служба премьер-министра Казахстана

Вопросы реализации инвестиционных проектов будут на регулярной основе рассматриваться на заседаниях Инвестиционного штаба.

16 января глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов на брифинге в правительстве назвал ориентировочную стоимость трех ТЭЦ в городах Казахстана, которые хотят построить россияне.

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