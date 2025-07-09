Строительство трех ТЭЦ в Казахстане: в Минэнерго не исключают инвесторов из Китая и Кореи

Вице-министр энергетики Бахытжан Ильясов на встрече с населением в Астане 9 июля 2025 года заявил, что все еще ведется поиск инвесторов по строительству трех ТЭЦ в Казахстане. Ранее их планировали построить россияне, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ведутся переговоры с другими потенциальными застройщиками, строителями энергетических объектов.

Они должны соответствовать экологическим требованиям и современным стандартам энергоэффективности. Это могут быть энергетические компании из Китая, Кореи – есть несколько вариантов", – добавил он.

30 мая 2025 года первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что у трех новых ТЭЦ, которые должна была построить Россия, может смениться инвестор.

Хотя еще в 2024 году он сообщал, что россияне будут строить ТЭЦ под ключ. 16 января 2024 были озвучены ориентировочные суммы по строительству ТЭЦ в трех городах Казахстана.