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Общество

Строительство трех ТЭЦ в Казахстане: в Минэнерго не исключают инвесторов из Китая и Кореи

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 11:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Бахытжан Ильясов на встрече с населением в Астане 9 июля 2025 года заявил, что все еще ведется поиск инвесторов по строительству трех ТЭЦ в Казахстане. Ранее их планировали построить россияне, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ведутся переговоры с другими потенциальными застройщиками, строителями энергетических объектов.

Они должны соответствовать экологическим требованиям и современным стандартам энергоэффективности. Это могут быть энергетические компании из Китая, Кореи – есть несколько вариантов", – добавил он.

30 мая 2025 года первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что у трех новых ТЭЦ, которые должна была построить Россия, может смениться инвестор.

Хотя еще в 2024 году он сообщал, что россияне будут строить ТЭЦ под ключ. 16 января 2024 были озвучены ориентировочные суммы по строительству ТЭЦ в трех городах Казахстана.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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