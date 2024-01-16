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Законодательство РК

Названа примерная стоимость трех ТЭЦ, которые в Казахстане построит Россия

ТЭЦ Фото: Zakon.kz
Глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов на брифинге в правительстве 16 января назвал ориентировочную стоимость трех ТЭЦ в городах Казахстана, которые хотят построить россияне, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Максутов напомнил, что 9 ноября 2023 года между Министерствами РК и РФ подписан меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах "Кокшетау – мощностью 240 МВт, "Семей" – мощностью 360 МВт и "Усть-Каменогорск" – мощностью 360 МВт.

"Для строительства ТЭЦ в трех указанных городах, планируется применение основного технологического оборудования производства РФ при условии предоставления льготного финансирования по субсидированной ставке. В настоящее время по ТЭЦ в городе Кокшетау завершена разработка ТЭО, по ТЭЦ Семей ТЭО будет готово в марте текущего года, а по ТЭЦ в Усть-Каменогорск нами планируется приступить к разработке ТЭО с выполнением до конца 2024 года. Подписание EPC контракта по ТЭЦ Кокшетау и Семей предполагается в 3 квартале 2024 года, по ТЭЦ Усть-Каменогорск в 1 квартале 2025 года. Завершение строительства в 2027-2028 годы", – отметил он.

Позже на брифинге в правительстве спикер отметил, что по ТЭЦ Кокшетау технико-экономическое обоснование сейчас заканчивается и сейчас должно быть загружено в госэкпертизу. По ТЭЦ Семей ТЭО будет закончено в марте текущего года.

"По ТЭЦ Усть-Каменогорска к разработке ТЭО будем только приступать. Поэтому сейчас конкретные стоимости озвучить мы не можем, он будет известно после прохождения госэкпертизы… Ориентировочные суммы, которые были показаны на слайде – это 330 млрд, 270 млрд – по каждому ТЭЦ приблизительно такие суммы будут, если ориентировочно", – резюмировал Кайрат Максутов.

14 декабря 2023 года сообщалось, что подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории РК". 

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