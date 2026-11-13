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Какие страны сегодня считаются самыми удобными для туристов и как оценивают Казахстан

Туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, природа РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 15:35 Фото: Zakon.kz
Согласно обновленным в 2026 году данным статистики, Казахстан продолжил оставаться в числе наиболее привлекательных и удобных для туристов стран на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

Как уже неоднократно ранее отмечалось, туризм – это мощный драйвер глобальной экономики, формирующий около 10% мирового ВВП и обеспечивающий рабочими местами каждого десятого жителя в мире. Кроме того, развивающаяся туристическая сфера благоприятно влияет на развитие других отраслей, таких как транспорт, связь, строительство, сфера услуг, торговля и сельское хозяйство.

Понятное дело, что туристическая сфера полностью не может заменить доходы, поступающие в бюджет стран мира от промышленности, добывающего, технологического, энергетического и аграрного секторов. Тем не менее, в текущих реалиях она точно может составить этим отраслям серьезную конкуренцию и вносить ощутимый вклад в развитие экономики любого государства.

На этом фоне эксперты канадской аналитической онлайн-платформы Visual Capitalist, опираясь на данные специалистов Всемирного экономического форума, составили рейтинг наиболее привлекательных и удобных для туристов стран мира.

Методология расчета

Глобальный рейтинг привлекательности для туристов стран мира составлен на основании рассчитанного аналитиками Всемирного экономического форума индекса туризма и путешествий (TTDI).

Этот индекс включает в себя 102 показателя по 17 направлениям, объединенным в пять основных оценочных групп:

  • благоприятная среда (безопасность, здоровье и гигиена, рынок труда, цифровые технологии);
  • политика и условия (приоритет туризма для государства, открытость визового режима, цены);
  • инфраструктура, транспорт и сервис (авиасообщение, наземный транспорт, отели, рестораны, уровень обслуживания, наличие обширного спектра услуг);
  • ресурсы (природные и культурные достопримечательности);
  • устойчивость (влияние туризма на природу, безопасность ресурсов и социально-экономическая обстановка).

Каждый из критериев в этом случае оценивался по общей шкале от 1 до 7, где 7 – наивысший балл. Затем полученные результаты привели к среднему значению в том же диапазоне. Всего в 2026 году в рейтинг включили показатели 110 государств мира.

Самые привлекательные и комфортные

Наиболее удобной и привлекательной для туристов страной в 2026 году стала Япония. Ее итоговый индекс, по версии аналитиков Всемирного экономического форума, по сравнению с 2025 годом увеличился с 5,08 до 5,27 балла.

Второе место в мире по этому показателю с итоговым индексом в 5,23 балла заняли Соединенные Штаты Америки, а третьеИспания. Ее туристическую привлекательность специалисты вышеназванной организации оценили в 5,22 балла.

В топ-10 самых удобных и популярных для туристов стран мира также вошли Австралия (5,18 балла), Франция (5,17 балла), Германия (5,09 балла), Великобритания (5,08 балла), Китай (5 баллов), Швейцария (4,97 балла) и Италия (4,93 балла).

Ситуация в СНГ

Согласно данным этого рейтинга, самой комфортной и удобной для иностранных туристов страной в СНГ продолжил оставаться Казахстан. По этому показателю наша страна в общемировом зачете заняла 56-е место с итоговым индексом туризма и путешествий в 4,09 балла.

Самые высокие оценки наша страна получила по категориям: цены, цифровые технологии, здоровье и гигиена, природные и культурные достопримечательности, состояние туристской инфраструктуры, сервис и безопасность.

На второе место по вышеназванному критерию в СНГ вышел Азербайджан с индексом в 4,07 балла (58-е место в мире), а на третьем разместилась Армения (72-е место и 3,81 балла).

Следом за ними в глобальном рейтинге идут Узбекистан (76-е место и 3,69 балла) и Кыргызстан (93-е место и 3,44 балла). Показатели России, Беларуси и Таджикистана в этот раз специалисты Всемирного экономического форума не оценивали.

Самые непопулярные для туристов страны

По версии специалистов ВЭФ, страной с самой слабо развитой туристической сферой и не пользующейся популярностью у путешественников является Мали. Ее индекс развития путешествий и туризма находится на отметке в 2,75 балла.

Чуть лучшими показателями в этом сегменте сегодня отмечаются Сьерра-Леоне (2,91 балла), Камерун (3,05 балла), Малави (3,08 балла), Бенин (3,13 балла), Ангола (3,18 балла), Нигерия (3,20 балла), Гондурас (3,22 балла), Кот-д'Ивуар (3,26 балла) и Зимбабве (3,27 балла).

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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