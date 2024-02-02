Судья: В Казахстане в семи-восьми делах из 10-ти инвесторы были правы в споре с государством

Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Аслан Тукиев на инвестиционном форуме 2 февраля 2024 года заявил о пугающих цифрах в практике рассмотрения споров инвесторов с государством, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аслан Тукиев отметил, что за год суды Астаны удовлетворили 78% дел в пользу инвесторов.

"Все инвестиционные дела рассматриваются в столице. Это сделано для того, чтобы быть ближе к единой судебной практике. На самом деле, эта цифра очень пугающая. Получается, в семи-восьми делах из 10-ти инвесторы были правы в споре с государством. И все требования в этой части были необоснованными", – заявил он.

По словам судьи, это, в целом, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности, на стимулировании вкладывания инвестиций в экономику Казахстана.

"Мы собираемся тоже обсуждать, чтобы эта цифра падала, а мы в контексте госуправления росли, как страна", – отметил Аслан Тукиев.

Также, по его данным, за 2,5 года поступило около 600 исков по административным и гражданским делам.

"Почти 1/3 обжаловано в апелляцию, которая откорректировала 39% из них в пользу инвесторов. В кассацию поступило 88, 73% из них – также в пользу инвесторов. Большую часть жалоб направили в ВС госорганы. Здесь не учтены примирения и отзывы исков. Формально это возврат иска, фактически – исчерпание спора. Не все госорганы смогли переключиться на новый подход взаимодействия с инвесторами в рамках административной юстиции. Мы уже добились определенных успехов, исключая устоявшийся тренд "псевдозащиты интересов государства", но есть проблемы для обсуждения в рамках форума", – резюмировал председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК.

В 2023 году в Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов. Теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в данный список, и заключать с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах.



17 ноября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан привлекает инвестиции, несмотря на условия в геополитике.