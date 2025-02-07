Иностранные инвесторы подали более 200 исков на госорганы Казахстана

Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев 7 февраля 2025 года на инвестиционном форуме "Защита прав инвестора" рассказал, что в трети решений судов в отношении чиновников были наложены денежные взыскания на сумму около миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что законом от 21 ноября 2024 года была закреплена практика пересмотра инвестиционных споров исключительно административными коллегиями суда столицы и Верховного суда, что стало важным шагом в защите инвесторов и обеспечении стабильной судебной практики.

"В суды столицы поступило свыше 900 исков, это как административные, так и гражданские споры. При этом за прошлый год административным судом столицы отказано инвесторам только в 17% решений. Это мы не берем в расчет примирения и отзывы, которые принимаются в связи с фактическим исчерпанием спора. А если говорить в денежном эквиваленте, то были защищены права инвесторов на сумму около 100 млрд тенге. В трети решений судов были вынесены частные определения в отношении чиновников и наложены денежные взыскания на сумму около миллиона тенге. В свою очередь бизнес и инвесторы также должны проявлять добропорядочность, соблюдать закон", – озвучил Асламбек Мергалиев.

По его словам, суды устанавливают нарушения инвесторов по экологическим спорам, договорным и контрактным обязательствам.

Председатель судебной коллегии по административным делам ВС РК Аслан Тукиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что зачастую это достаточно крупные и чувствительные дела.

"Они, как правило, затрагивают большое количество казахстанцев, включая работников этих компаний, и значительно влияют на бюджет. Поэтому таких дел немного, но они важны как с точки зрения интересов, так и для экономики. Чаще всего это дела по линии Министерства финансов – налоги и таможня, Министерства промышленности – недропользование и вопросы, связанные с инфраструктурой. Третье направление – экологические споры. Мы рассматриваем дела, где истцом выступает инвестор, а ответчиком – государственные органы", – продолжил он.

Он подчеркнул, что в сфере недропользования существуют серьезные проблемы в законодательстве.



"Суть этих проблем заключается в том, что разрешения выдаются одними госорганами, как правило, центральными, а фактическое предоставление инфраструктуры и земли осуществляется местными властями, которые не связаны с этими решениями. В то же время разрешительную документацию оформляют третьи органы. Часто получается так, что, пока инвестор собирает последний необходимый документ, срок действия первого уже истекает. В результате возникают вопросы о том, что инвестор якобы ничего не делает, хотя у него просто не было законных оснований для начала работы. Сроки пропущены, процесс затягивается, а государственный аппарат боится принимать решения, поскольку формально имеются нарушения. Однако они возникают не из-за недобросовестного поведения инвестора, а из-за бюрократических препятствий и чиновничьего безразличия. В итоге именно суду приходится принимать окончательное решение по таким вопросам", – заявил Аслан Тукиев.

С его слов, в Административный суд от инвесторов поступило порядка 200 исков за 2024 год.

"Суды разрешают 80% таких дел в пользу инвесторов. Это очень большая цифра, которая свидетельствует о том, что не все проблемы еще решены. С одной стороны, существуют системные недочеты как в законодательстве, так и в административной практике государственных органов. Часть проблем связана с формализмом и бюрократией, а также с желанием избежать ответственности за принимаемые решения в случаях, когда в документах обнаруживается даже незначительная ошибка. Это комплексная проблема, требующая решения. Именно для этого у нас и проходит дискуссия на данном форуме", – озвучил он.

По его мнению, в корне проблема заключается в том, что те, кто дает оценку, путают интересы государственного органа и интересы государства.

"Это разные вещи. Интересы государства в том, чтобы законные права, в том числе бизнеса и государства, были соблюдены, даже если госорган имеет другое мнение по данному вопросу. А у нас часто путают эти понятия. Считают, что это одно и то же. Но это не так", – резюмировал Аслан Тукиев.

28 января 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что работу в инвестиционном направлении нужно усиливать.

