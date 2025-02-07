Иностранные инвесторы подали более 200 исков на госорганы Казахстана
Спикер отметил, что законом от 21 ноября 2024 года была закреплена практика пересмотра инвестиционных споров исключительно административными коллегиями суда столицы и Верховного суда, что стало важным шагом в защите инвесторов и обеспечении стабильной судебной практики.
"В суды столицы поступило свыше 900 исков, это как административные, так и гражданские споры. При этом за прошлый год административным судом столицы отказано инвесторам только в 17% решений. Это мы не берем в расчет примирения и отзывы, которые принимаются в связи с фактическим исчерпанием спора. А если говорить в денежном эквиваленте, то были защищены права инвесторов на сумму около 100 млрд тенге. В трети решений судов были вынесены частные определения в отношении чиновников и наложены денежные взыскания на сумму около миллиона тенге. В свою очередь бизнес и инвесторы также должны проявлять добропорядочность, соблюдать закон", – озвучил Асламбек Мергалиев.
По его словам, суды устанавливают нарушения инвесторов по экологическим спорам, договорным и контрактным обязательствам.
Председатель судебной коллегии по административным делам ВС РК Аслан Тукиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что зачастую это достаточно крупные и чувствительные дела.
"Они, как правило, затрагивают большое количество казахстанцев, включая работников этих компаний, и значительно влияют на бюджет. Поэтому таких дел немного, но они важны как с точки зрения интересов, так и для экономики. Чаще всего это дела по линии Министерства финансов – налоги и таможня, Министерства промышленности – недропользование и вопросы, связанные с инфраструктурой. Третье направление – экологические споры. Мы рассматриваем дела, где истцом выступает инвестор, а ответчиком – государственные органы", – продолжил он.
Он подчеркнул, что в сфере недропользования существуют серьезные проблемы в законодательстве.
"Суть этих проблем заключается в том, что разрешения выдаются одними госорганами, как правило, центральными, а фактическое предоставление инфраструктуры и земли осуществляется местными властями, которые не связаны с этими решениями. В то же время разрешительную документацию оформляют третьи органы. Часто получается так, что, пока инвестор собирает последний необходимый документ, срок действия первого уже истекает. В результате возникают вопросы о том, что инвестор якобы ничего не делает, хотя у него просто не было законных оснований для начала работы. Сроки пропущены, процесс затягивается, а государственный аппарат боится принимать решения, поскольку формально имеются нарушения. Однако они возникают не из-за недобросовестного поведения инвестора, а из-за бюрократических препятствий и чиновничьего безразличия. В итоге именно суду приходится принимать окончательное решение по таким вопросам", – заявил Аслан Тукиев.
С его слов, в Административный суд от инвесторов поступило порядка 200 исков за 2024 год.
"Суды разрешают 80% таких дел в пользу инвесторов. Это очень большая цифра, которая свидетельствует о том, что не все проблемы еще решены. С одной стороны, существуют системные недочеты как в законодательстве, так и в административной практике государственных органов. Часть проблем связана с формализмом и бюрократией, а также с желанием избежать ответственности за принимаемые решения в случаях, когда в документах обнаруживается даже незначительная ошибка. Это комплексная проблема, требующая решения. Именно для этого у нас и проходит дискуссия на данном форуме", – озвучил он.
По его мнению, в корне проблема заключается в том, что те, кто дает оценку, путают интересы государственного органа и интересы государства.
"Это разные вещи. Интересы государства в том, чтобы законные права, в том числе бизнеса и государства, были соблюдены, даже если госорган имеет другое мнение по данному вопросу. А у нас часто путают эти понятия. Считают, что это одно и то же. Но это не так", – резюмировал Аслан Тукиев.
28 января 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что работу в инвестиционном направлении нужно усиливать.