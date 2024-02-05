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Законодательство РК

Более 450 млрд тенге направят на ремонт инженерных сетей в Казахстане

Более 450 млрд тенге направят на ремонт инженерных коммуникаций в Казахстане в 2024 году Фото: Zakon.kz
В 2024 году на ремонт инженерной инфраструктуры в Казахстане направят более 450 млрд тенге инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 5 февраля, в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева кабмин проводит масштабную модернизацию жилищно-коммунальной сферы.

"В 2023 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направили 500 млрд тенге, в том числе за счет бюджета – 327 млрд тенге. В результате отремонтирован ряд крупных теплоисточников и 5,8 тыс. км инженерных сетей. В текущем году на эти цели привлекут более 450 млрд тенге инвестиций и отремонтируют 6,5 тыс. км инженерных сетей", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

За счет тарифной реформы до 2029 года правительство планирует привлечь около 3 трлн тенге инвестиций, чтобы модернизировать 62 тыс. км инженерных сетей и снизить износ коммуникаций на 20%. Это позволит привести коммунальную инфраструктуру в нормативное состояние.

В конце 2023 года глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявляла, что в Казахстане в неудовлетворительном и аварийном состоянии находятся более 25% гидротехнических сооружений.

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