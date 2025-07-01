1,7 трлн тенге требуется на ремонт инженерных сетей в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев на заседание правительства 1 июля 2025 года рассказал, сколько денег еще потребуется на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения по Казахстану, передает корреспондент Zakon.kz.

Асан Дарбаев напомнил, что за 2023-2024 годы в сферу водоснабжения и водоотведения привлечены порядка 99,3 млрд тенге на ремонт 1051 км водопроводных и канализационных сетей.

Он отметил, что в итоге удалось снизить износ сетей в среднем на 4%, снижение аварий составило 5%.

"В рамках реализации поручения главы государства в декабре 2024 года правительством РК был принят Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов". На сегодня в сфере водоснабжения средний износ составляет 39%, в том числе у 23 монополистов износ превышает 70%, а в сфере водоотведения средний износ составляет 55%, в том числе у 24 монополистов износ превышает 70%. В частности, для модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в рамках нацпроекта планируется привлечь инвестиций порядка 1,7 трлн тенге для ремонта 7,3 тыс. км инженерных сетей, что приведет к существенному снижению аварий и доведет состояние инженерной инфраструктуры до "технологического уровня", – добавил вице-министр.

В 2025 году в рамках нацпроекта планируется реализация 13 пилотных проектов путем выкупа государственных ценных бумаг местных исполнительных органов, в том числе в сфере водоснабжения 8 субъектов естественных монополий, в сфере водоотведения 5 субъектов естественных монополий.

12 марта 2025 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила кредитования строительства и модернизации систем водоснабжения.