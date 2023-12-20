Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан теряет половину воды из-за изношенной инфраструктуры

Казахстан теряет половину воды из-за изношенной инфраструктуры Фото: pixabay
Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании в Мажилисе 20 декабря заявила, что аварийное состояние водохозяйственных сооружений приводит к колоссальным потерям воды, которые при этом согласовывает Комитет по водным ресурсам, сообщает Zakon.kz.

Наталья Годунова назвала проблемой высокий износ и аварийное состояние водохозяйственных сооружений, а также применение технологически устаревших систем орошения. По ее словам, в неудовлетворительном и аварийном состоянии находятся более 25% гидротехнических сооружений. Несмотря на это, продолжается проектирование и строительство каналов по устаревшим технологиям.

В пример глава ВАП привела проект по реконструкции 16 земляных каналов в Жамбылской области. Его приостановили из-за некачественного проектирования, а также в связи с размывом дна и откосов. Это привело к корректировке и удорожанию проекта.

"В результате 50% выполненных работ на сумму 1,1 млрд тенге, по сути, "закопаны в землю". По причине изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды составляют 50% от объема водозабора. В каналах с земляным руслом 40% просто уходят в землю. Еще 10% испаряются из-за жары и ветра. Вопиющим фактом является то, что уполномоченный госорган – Комитет по водным ресурсам – принимал это как норму и ежегодно согласовывал "Казводхозу" плановые показатели потери воды от 40 до 70%. К примеру, 70% плановых потерь воды было согласовано филиалу РГП – Большой Алматинский канал имени Кунаева (Енбекшиказахский, Шелекский районы Алматинской области)".Наталья Годунова

Несмотря на неготовность гидротехнических сооружений, с 2009 года "Казводхоз" реализует проект по разработке и внедрению Единой информационной автоматизированной системы управления водными ресурсами стоимостью 422 млн тенге. К этой системе планировали подключить порядка шести тысяч сооружений.

"На момент проведения аудита (май 2023 года), то есть через 14 лет, доля автоматизированных гидротехнических сооружений составила 2%, или 118 объектов. Из них работающая информационная система имеется лишь на 47. То есть фактически автоматизировано менее 1%! Интеграции с самим "Казводхозом" пока нет вообще".Наталья Годунова

На пленарном заседании Мажилиса глава ВАП выступила с отчетом об анализе эффективности управления водными ресурсами по итогам отдельных аудиторских мероприятий.

В ближайшие 15 лет Казахстан, по прогнозам ООН, испытает жесточайший водный голод. К 2050 году дефицит воды возрастет в три раза. Об этом 6 декабря заявил депутат Мажилиса Сергей Пономарев.

Читайте также

отделение двух авиакомпаний
Минусы отделения Fly Arystan от Air Astana озвучил глава Минтранспорта
Флаг
Каким будет 2024 год для Казахстана, предположил экономист
Смаилов рассказал, в какую сумму Казахстану обойдутся зеленые технологии
Смаилов рассказал, в какую сумму Казахстану обойдутся зеленые технологии
Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК Годунова Наталья Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
37 млрд тенге штрафа получила компания из Атырауской области за опасные отходы
37 млрд тенге заплатит компания за вред здоровью десятков тысяч казахстанцев
педагог
Как мотивировать детей учиться, рассказала педагог из Кокшетау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: