Казахстан теряет половину воды из-за изношенной инфраструктуры

Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании в Мажилисе 20 декабря заявила, что аварийное состояние водохозяйственных сооружений приводит к колоссальным потерям воды, которые при этом согласовывает Комитет по водным ресурсам, сообщает Zakon.kz.

Наталья Годунова назвала проблемой высокий износ и аварийное состояние водохозяйственных сооружений, а также применение технологически устаревших систем орошения. По ее словам, в неудовлетворительном и аварийном состоянии находятся более 25% гидротехнических сооружений. Несмотря на это, продолжается проектирование и строительство каналов по устаревшим технологиям.

В пример глава ВАП привела проект по реконструкции 16 земляных каналов в Жамбылской области. Его приостановили из-за некачественного проектирования, а также в связи с размывом дна и откосов. Это привело к корректировке и удорожанию проекта.

"В результате 50% выполненных работ на сумму 1,1 млрд тенге, по сути, "закопаны в землю". По причине изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды составляют 50% от объема водозабора. В каналах с земляным руслом 40% просто уходят в землю. Еще 10% испаряются из-за жары и ветра. Вопиющим фактом является то, что уполномоченный госорган – Комитет по водным ресурсам – принимал это как норму и ежегодно согласовывал "Казводхозу" плановые показатели потери воды от 40 до 70%. К примеру, 70% плановых потерь воды было согласовано филиалу РГП – Большой Алматинский канал имени Кунаева (Енбекшиказахский, Шелекский районы Алматинской области)". Наталья Годунова

Несмотря на неготовность гидротехнических сооружений, с 2009 года "Казводхоз" реализует проект по разработке и внедрению Единой информационной автоматизированной системы управления водными ресурсами стоимостью 422 млн тенге. К этой системе планировали подключить порядка шести тысяч сооружений.

"На момент проведения аудита (май 2023 года), то есть через 14 лет, доля автоматизированных гидротехнических сооружений составила 2%, или 118 объектов. Из них работающая информационная система имеется лишь на 47. То есть фактически автоматизировано менее 1%! Интеграции с самим "Казводхозом" пока нет вообще". Наталья Годунова

На пленарном заседании Мажилиса глава ВАП выступила с отчетом об анализе эффективности управления водными ресурсами по итогам отдельных аудиторских мероприятий.

В ближайшие 15 лет Казахстан, по прогнозам ООН, испытает жесточайший водный голод. К 2050 году дефицит воды возрастет в три раза. Об этом 6 декабря заявил депутат Мажилиса Сергей Пономарев.

