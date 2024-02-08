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Законодательство РК

Почти на 500 млн тенге незаконно оштрафовали предпринимателей в 2023 году

Казахстан бизнес штраф Фото: Zakon.kz
Сенатор Андрей Лукин в своем депутатском запросе заявил, что в 2023 году казахстанских предпринимателей незаконно оштрафовали на сумму более 500 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Одной из основных и частых проблем казахстанского бизнеса депутат назвал дисбаланс между выявляемыми фактами нарушения прав и законных интересов предпринимателей и количеством привлекаемых к ответственности виновных лиц.

"В 2023 году было снято 14 тысяч незаконных запретов в отношении субъектов бизнеса, отменено свыше 4,5 тысяч штрафов на более 500 млн тенге. За эти нарушения со стороны госорганов к дисциплинарной ответственности привлечены 680 должностных лиц и к административной – 121. Виновные сотрудники в большинстве случаев наказываются дисциплинарно или вовсе избегают ответственности".Андрей Лукин

По его словам, в первую очередь, расхождение связано с несовершенством конструкции состава статьи 173 КоАП. За последние шесть лет по этой статье зарегистрировано 63 правонарушения. Субъектами этого правонарушения являются только госорганы, осуществляющие надзорные и контрольные функции, а остальные госорганы не могут быть привлечены по этой статье.

Другая причина диспропорции, которую назвал сенатор – отсутствие возможности привлечения к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность военнослужащих, сотрудников специальных и правоохранительных органов, которые в силу статьи 32 КоАП наказываются дисциплинарно.

"На основании изложенного, в целях устранения данного правового пробела предлагается пересмотреть диспозиции статьи 173 КоАП. Внести поправки в части включения незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность в перечень правонарушений, по которым военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов будут нести административную ответственность на общих основаниях. Дополнить статью 173 КоАП частью 2, предусмотрев ответственность за деяния, связанные с воспрепятствованием занятию законной предпринимательской деятельностью, если они не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния".Андрей Лукин

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля рассказал о мерах, которые необходимо принять для поддержки бизнеса. Он заявил, что нужно снизить административный прессинг казахстанских предпринимателей.

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