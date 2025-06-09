43 млн тенге долга выплатили предпринимателям в области Абай

В области Абай прокуратура добилась выплаты задолженности на сумму более 43 млн тенге перед предпринимателями, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Курчатова установила, что одно из коммунальных предприятий c начала 2024 года нарушило права 44 предпринимателей, не выплатив им 92,9 млн тенге за поставленные товары.

"Так, ГКП "Курчатов водоканал" в 2024 году не оплатил 1,7 млн тенге предпринимателю за поставленные реагенты для очистки воды. По акту надзора прокуратуры задолженность перед восемью субъектами бизнеса в сумме 43 млн тенге полностью погашена. Оставшаяся сумма будет погашаться периодически из-за нехватки средств предприятия", – пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что исполнение обязательств перед предприятиями взято на контроль, а виновные лица понесли дисциплинарное наказание.

К другим новостям региона. Ранее департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай разоблачил мошенническую схему под видом инвестиционного проекта, связанного с государственными закупками.