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События

43 млн тенге долга выплатили предпринимателям в области Абай

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 19:20 Фото: Zakon.kz
В области Абай прокуратура добилась выплаты задолженности на сумму более 43 млн тенге перед предпринимателями, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Курчатова установила, что одно из коммунальных предприятий c начала 2024 года нарушило права 44 предпринимателей, не выплатив им 92,9 млн тенге за поставленные товары.

"Так, ГКП "Курчатов водоканал" в 2024 году не оплатил 1,7 млн тенге предпринимателю за поставленные реагенты для очистки воды. По акту надзора прокуратуры задолженность перед восемью субъектами бизнеса в сумме 43 млн тенге полностью погашена. Оставшаяся сумма будет погашаться периодически из-за нехватки средств предприятия", – пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что исполнение обязательств перед предприятиями взято на контроль, а виновные лица понесли дисциплинарное наказание.

К другим новостям региона. Ранее департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай разоблачил мошенническую схему под видом инвестиционного проекта, связанного с государственными закупками.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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