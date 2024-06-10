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Законодательство РК

Турция сняла действующий около 20 лет запрет на поставки мяса и птицы из Казахстана

Турция сняла запрет на поставки мяса из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 21:36 Фото: pixabay
С 7 июня снят ряд ограничений, которые являлись барьером для поставок казахстанской продукции на рынок Турции. В частности, ограничения по птичьему гриппу, действовавшие с 2005 года, а также ограничения по ящуру и нодулярному дерматиту, действовавшие с 2016 и 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В марте 2024 года министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров поднял вопрос барьеров в ходе совещания министров сельского хозяйства стран Организации тюркских государств в городе Таразе.

"Казахстан выражает готовность поставлять высококачественную мясную продукцию и на рынок Турции, Туркменистана и Венгрии. К сожалению, на сегодняшний день рынок Турции практически закрыт для казахстанских поставщиков по линии ветеринарных служб. Хочу отметить, что с текущего года со стороны КНР и РФ подобные ограничения в отношении Казахстана сняты. В этой связи считаем возможным вернуться к рассмотрению данного вопроса и с турецкой стороной", – отметил Айдарбек Сапаров.

После ряда встреч турецкая сторона, проанализировав предоставленные Казахстаном отчеты, поданные во Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ), высоко оценили усилия и меры, принятые Казахстаном для борьбы и ликвидации указанных заболеваний.

"Это решение открывает новые перспективы для агробизнеса Казахстана и возможности по согласованию ветеринарных требований на продукцию животноводства, что станет значимым шагом в укреплении торговых отношений между странами. Следующим этапом для продвижения продукции казахстанского животноводства станет согласование ветеринарных требований. Эти вопросы также войдут в перечень тем для обсуждения в ходе визита Айдарбека Сапарова в Турцию в августе текущего года". Пресс-служба МСХ РК

Также отмечается, что на сегодняшний день для ряда регионов Казахстана все еще действуют ограничения по оспе овец и коз. Для снятия оставшихся барьеров ветеринарная служба МСХ РК принимает необходимые меры.

Ранее сообщалось, стоит ли ожидать роста цен на мясо на фоне масштабных паводков в Казахстане.

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