Турция сняла действующий около 20 лет запрет на поставки мяса и птицы из Казахстана
В марте 2024 года министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров поднял вопрос барьеров в ходе совещания министров сельского хозяйства стран Организации тюркских государств в городе Таразе.
"Казахстан выражает готовность поставлять высококачественную мясную продукцию и на рынок Турции, Туркменистана и Венгрии. К сожалению, на сегодняшний день рынок Турции практически закрыт для казахстанских поставщиков по линии ветеринарных служб. Хочу отметить, что с текущего года со стороны КНР и РФ подобные ограничения в отношении Казахстана сняты. В этой связи считаем возможным вернуться к рассмотрению данного вопроса и с турецкой стороной", – отметил Айдарбек Сапаров.
После ряда встреч турецкая сторона, проанализировав предоставленные Казахстаном отчеты, поданные во Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ), высоко оценили усилия и меры, принятые Казахстаном для борьбы и ликвидации указанных заболеваний.
"Это решение открывает новые перспективы для агробизнеса Казахстана и возможности по согласованию ветеринарных требований на продукцию животноводства, что станет значимым шагом в укреплении торговых отношений между странами. Следующим этапом для продвижения продукции казахстанского животноводства станет согласование ветеринарных требований. Эти вопросы также войдут в перечень тем для обсуждения в ходе визита Айдарбека Сапарова в Турцию в августе текущего года". Пресс-служба МСХ РК
Также отмечается, что на сегодняшний день для ряда регионов Казахстана все еще действуют ограничения по оспе овец и коз. Для снятия оставшихся барьеров ветеринарная служба МСХ РК принимает необходимые меры.
Ранее сообщалось, стоит ли ожидать роста цен на мясо на фоне масштабных паводков в Казахстане.