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Законодательство РК

Россия отменила запрет на ввоз мяса из Казахстана спустя два года

Россия отменила запрет на ввоз мяса из Казахстана спустя два года Фото: pixabay
Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Решение принято по результатам достигнутых в ходе декабрьских переговоров договоренностей между министрами сельского хозяйства РК и РФ Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым, сообщила пресс-служба МСХ Казахстана.

"Работа по снятию барьеров для экспорта казахстанской продукции ведется в рамках поручения главы государства. Это важный шаг для аграрных отраслей Казахстана и России, который способствует укреплению торгово-экономических связей между нашими странами", – считает Айдарбек Сапаров. 

Почему действовал запрет

По информации МСХ, в январе 2022 года импорт казахстанской продукции в РФ был ограничен по причинам ветеринарного неблагополучия в ряде районов РК.

"Однако после двухлетнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон Республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Экспорт в Россию доступен для следующей продукции:

  • говядина
  • баранина
  • свинина
  • молоко и молочная продукция
  • мясная продукция

Кроме того, по данным казахстанского Минсельхоза, в плане аграрных ведомств Казахстана и России интегрировать информационные системы ИС "ЕАСУ" с ФГИС "Аргус-Фито" и ФГИС "Меркурий" (Россельхознадзор).

"Это позволит упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах", – считают в МСХ.

Ранее сообщалось, что казахстанского предпринимателя оштрафовали за реализацию зараженной сибирской язвой мясной продукции. 

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