В Казахстане изменили план национальных углеводородных квот

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 30 января 2024 года внес изменения в национальный план углеродных квот, сообщает Zakon.kz.

Так, Национальный план углеродных квот изложен в новой редакции. В частности, на 2024 год установлено: Электроэнергетическая промышленность - 94 343 363 единиц углеродной квоты, тонн двуокиси углерода (ранее было утверждено 92 469 647 тонн);

Нефтегазовая промышленность - 22 921 486 тонн (ранее было утверждено 22 353 819 тонн);

Горнодобывающая промышленность - 2 864 801 тонн вместо 7 116 047 тонн;

Металлургическая промышленность - 30 383 809 тонн вместо 29 832 525 тонн;

Химическая промышленность - 2 464 510 тонн вместо 1 664 087 тонн;

Обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича) промышленность - 9 109 279 тонн вместо 7 781 244 тонн;

Объем резерва единиц углеродной квоты - 9 275 603 тонн (было 11 460 288 тонн). На 2025 год установлено: Электроэнергетическая промышленность - 92 101 734 единиц углеродной квоты, тонн двуокиси углерода (ранее было утверждено 91 076 361 тонн);

Нефтегазовая промышленность - 22 379 767 тонн (ранее было утверждено 22 017 003 тонн);

Горнодобывающая промышленность - 2 796 732 тонн вместо 7 008 826 тонн;

Металлургическая промышленность - 29 661 879 тонн вместо 29 383 023 тонн;

Химическая промышленность - 2 390 980 тонн вместо 1 639 013 тонн;

Обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича) промышленность - 8 892 839 тонн вместо 7 664 000 тонн;

Объем резерва единиц углеродной квоты - 9 194 506 тонн (было 11 299 264 тонн). Приказ вводится в действие со дня его подписания. Читайте также Правительство готово рассмотреть механизм контроля мобильных переводов казахстанцев Как изменится работа Минфина, рассказал Мади Такиев Новый глава МНЭ рассказал, как можно обеспечить рост экономики Казахстана на уровне 6%

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