В Казахстане изменили план национальных углеводородных квот
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 30 января 2024 года внес изменения в национальный план углеродных квот, сообщает Zakon.kz.
Так, Национальный план углеродных квот изложен в новой редакции.
В частности, на 2024 год установлено:
- Электроэнергетическая промышленность - 94 343 363 единиц углеродной квоты, тонн двуокиси углерода (ранее было утверждено 92 469 647 тонн);
- Нефтегазовая промышленность - 22 921 486 тонн (ранее было утверждено 22 353 819 тонн);
- Горнодобывающая промышленность - 2 864 801 тонн вместо 7 116 047 тонн;
- Металлургическая промышленность - 30 383 809 тонн вместо 29 832 525 тонн;
- Химическая промышленность - 2 464 510 тонн вместо 1 664 087 тонн;
- Обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича) промышленность - 9 109 279 тонн вместо 7 781 244 тонн;
- Объем резерва единиц углеродной квоты - 9 275 603 тонн (было 11 460 288 тонн).
На 2025 год установлено:
- Электроэнергетическая промышленность - 92 101 734 единиц углеродной квоты, тонн двуокиси углерода (ранее было утверждено 91 076 361 тонн);
- Нефтегазовая промышленность - 22 379 767 тонн (ранее было утверждено 22 017 003 тонн);
- Горнодобывающая промышленность - 2 796 732 тонн вместо 7 008 826 тонн;
- Металлургическая промышленность - 29 661 879 тонн вместо 29 383 023 тонн;
- Химическая промышленность - 2 390 980 тонн вместо 1 639 013 тонн;
- Обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича) промышленность - 8 892 839 тонн вместо 7 664 000 тонн;
- Объем резерва единиц углеродной квоты - 9 194 506 тонн (было 11 299 264 тонн).
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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