Мажилисмен Аймагамбетов: Пособия по инвалидности абсолютно недостаточны

О предполагаемых изменениях прожиточного минимума и пособий для лиц с инвалидностью в Казахстане на коллегии Министерства труда и социальной защиты 13 февраля рассказал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz.

Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов на коллегии МТСЗН отметил, что в Казахстане сейчас уделяется большое внимание показателю минимальной заработной платы (МЗП). В связи с изменениях в расчетах, по мнению депутата, размер МЗП вырастет.

"Мы хотели бы поставить вопрос по прожиточному минимуму. Многие выплаты как раз зависят от ПМ, поэтому, наверное, здесь нам необходимо и подумать об уровне ПМ. По пособиям по инвалидности и для других защищаемых категорий граждан. Если мы говорим о лицах с инвалидностью I, II и III групп, здесь, конечно, 90 с чем-то тысяч тенге для I группы – это абсолютно недостаточно на сегодняшний день". Асхат Аймагамбетов

При этом Асхат Аймагамбетов отметил, что размер МЗП будет зависеть от роста экономики и доходной части бюджета.

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