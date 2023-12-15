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Как получить соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

Как получить соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казахстане есть социальные выплаты по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

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Вместе с тем размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума, с 1 июля 2023 года были проиндексированы дополнительно в среднем на 14,5%.

"С  1 июля 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 89 248 тенге, 2 группы – 71 398 тенге, 3 группы – 48 681 тенге", – рассказали в Министерства труда и социальной защиты населения. 

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

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Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению правительства РК также были повышены на 8,5%.

По состоянию на 1 декабря средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 46 681 тенге, по потере кормильца – 51 663 тенге.


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Анастасия Стативкина
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