Всеобщее декларирование: кто, как и в какой срок обязан отчитаться об активах и доходах

Всеобщее декларирование было введено в 2021 году. С начала 2024-го оно коснется предпринимателей, с 2025-го – практически всего населения Казахстана. В преддверии очередного этапа Zakon.kz рассказывает, какие формы вам предстоит заполнить.

Когда моя очередь?

Декларирование, как известно, вводилось поэтапно. Первыми явить свои накопления пришлось госслужащим и приравненным к ним лицам с супругами.

"Первыми пошли наиболее подготовленные, решили начать с них. Госслужащие и раньше сдавали декларацию, только форма была другая. Порядка 580 тыс. человек", – объяснила главный эксперт Управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Гульден Хасенова.

Вторыми, с 1 января 2023 года, пошли работники государственных учреждений и субъектов квазигоссектора, а это свыше 2 млн человек.

И вот на носу – третий, ориентированный на бизнес этап. Теперь сдавать декларацию обязаны руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

"Здесь важно еще отметить, что даже если юридическое лицо бездействующее, приостановило свою деятельность, декларацию необходимо сдавать в любом случае. Даже если вы когда-то очень давно открыли, допустим, ТОО и забыли о нем, все равно", – подчеркнула представитель Комитета государственных доходов.

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Вместе с тем управленцы представительств и филиалов пока останутся вне системы, поскольку, по букве Гражданского кодекса, ни то, ни другое юридическим лицом не является.

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Финальный аккорд всеобщего декларирования прозвучит в 2025 году для абсолютно всех совершеннолетних соотечественников, ранее не попавших в категории первопроходцев. Тут вам и студенты, и пенсионеры, и самозанятые, и домохозяйки.

Отчет по форме

Всеобщее декларирование подразумевает сдачу деклараций двух форм.

Первая, своего рода, входная – 250.00, об активах и обязательствах. В ней указывается все нажитое к моменту оформления документа по состоянию на конец прошлого года. То есть для бизнесменов, например, это 31 декабря 2023-го.

"Если вы там указываете какие-то сведения – наличные, зарубежные счета, яхты, виллы – никто не будет спрашивать происхождение этого имущества или средств", – заверила Гульден Хасенова.

Подробнее о яхтах и виллах. Дело в том, что, скажем, жилплощадь или авто, зарегистрированные в Казахстане, комитет интересуют в последнюю очередь – эти данные он при необходимости запросит у других госорганов. Акцент делается, скорее, на недвижимость, землю, транспорт и банковские счета за границей.

Впрочем, часть активов нуждается в обнародовании, вне зависимости от геолокации. Как то – договор о долевом строительстве в любой стране, объекты авторского права, ценные бумаги и богатства вроде баснословно дорогих антикварных и ювелирных вещиц.

Подробнее особенности составления декларации об активах и обязательствах расписаны в статье 631 Налогового кодекса. Настоятельно рекомендуем ознакомиться.

Форма 250.00 сдается один раз, после о ней можно забыть. Исключение – если вы решите попробовать себя на поприще служения народу или разживетесь акциями, тем самым принципиально изменив свой статус. Тогда придется "отправиться на пересдачу".

А вот вторая форма – 270.00, декларация о доходах и имуществе – уже ежегодная. В ней указывается годовой доход (зарплата в сумме за 12 месяцев, проценты с депозита, пассивные поступления со сдачи квартиры в аренду и прочие источники), крупные приобретения и отчуждения (речь о покупке, продаже квадратных метров, авто, ценных бумаг и т.д.).

"Как это заполнить?"

На сайте Комитета государственных доходов есть пошаговая инструкция по заполнению обеих форм. Вдобавок имеются обучающие видеоролики, где алгоритм взаимодействия с той или иной платформой демонстрируется наглядно. Видео мы для удобства прикрепим ниже.

К слову, о платформах. Декларацию можно сдать как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Гаджеты и вовсе позволят вам заполнить ее, не вставая с дивана, – достаточно воспользоваться мобильным приложением e-Salyq Azamat или Halyk Bank, сервисом "Кабинет налогоплательщика", веб-порталом Электронного правительства egov.kz.

Приверженцы традиционных бумажных документов должны обратиться в ЦОН или Управление государственных доходов по месту прописки.