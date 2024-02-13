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Нужно ли декларировать дорогостоящих животных, рассказали в КГД

Нужно ли декларировать дорогостоящих животных, рассказали в КГД Фото: unsplash
Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Кайрат Миятов на брифинге в СЦК 13 февраля 2024 года рассказал, нужно ли декларировать дорогостоящих животных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Миятов сообщил, что декларировать или нет дорогостоящих животных зависит от решения владельца.

"По желанию владельца, если, к примеру, стоимость породистого скакуна превышает 1 тыс. МРП (3 692 000. – Прим. ред.), а такие на сегодня имеются, то он вправе его задекларировать. В последующем, если он профессионально этим занимается, и будет продавать его и использовать деньги на разведение других животных, то ему эта сумма понадобится на подтверждение своих расходов", – сказал он.

По его словам, это все делается по желанию и предпочтению каждого владельца.

Ранее Кайрат Миятов рассказал, может ли другое физлицо сдать за человека декларацию об активах и обязательствах.

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