Всеобщее декларирование: кто и как будет оценивать драгоценности

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Кайрат Миятов на брифинге в СЦК 13 февраля рассказал, кто и как будет оценивать ценности в рамках всеобщего декларирования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, кто и как будет оценивать при указании в декларации драгоценности, картины и антиквариат.

"Что касается отражения предметов ценности, антиквариата и других изделий из драгметаллов, согласно налоговому кодексу, если стоимость превышает 1 тыс. МРП, то оценку проводят специализированные компании", – сказал Кайрат Миятов.

Более детально разъяснила механизм председатель президиума СРО "Казахстанская ассоциация оценщиков" Елена Волкова.

"Любая оценочная компания, вид деятельности которой связан с проведением оценки такого вида имущества может произвести оценку без ограничений. Сейчас поступают заявки от клиентов, когда они говорят, что не все оценочные компании работают по оценке картин, драгоценностей и так далее. У оценщиков тоже есть своя специализация. Есть оценщики недвижимости, есть оценщики ущерба по ДТП, по оценке бизнеса. Поэтому, если встает вопросов о том, что клиент не может найти компанию, которая бы оценила предметы, которые они хотят отразить в декларации, то могут обратиться в палаты оценщиков, их четыре по Казахстану, в любую можно позвонить и они дадут список лиц, кто конкретно занимается нужной вам оценкой", – рекомендовала она.

Сама процедура, по ее словам, простая: человек приходит и заключает договор на проведение оценки. Нужно будет также представить сам товар для осмотра.

"Дальше оценщики сделают все самостоятельно. Если мы говорим о том, что это товары допустим часы брендовых марок, то это все-таки продукция масс-маркет и здесь проблем с идентификацией имущества нет. Но есть изделия, которые имеются в единичных экземплярах, например, картины, исторические редкие книги и так далее. В данном случае заявителю следует быть готовым к тому, что оценщик запросит экспертизу, ее будут проводить искусствоведы. В Казахстане есть компании, которые занимаются этим, институты, музеи. Есть международные эксперты очень высокого класса", – заявила эксперт.

К слову, по ее словам, оценщик будет оценивать не только товар, но и его сохранность.

Ранее Миятов рассказал, нужно ли декларировать дорогостоящих животных.