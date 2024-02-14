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Токаев обсудил с главой катарского холдинга строительство заводов на Кашагане

Токаев обсудил с главой катарского холдинга строительство заводов на Кашагане Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики. 

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное партнерство стало движущей силой инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Катаром. Сегодня в рамках государственного визита был подписан ряд значимых инвестиционных соглашений, в которых компания Power International Holding выступает в качестве основного участника", – говорится в сообщении.

Муатаз Аль-Хаят и Рамез Аль-Хаят проинформировали президента о планах по строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане и электростанции на основе технологии парогазовых установок в Кызылординской области, а также о намерении принять участие в строительстве новой компрессорной станции, газопроводов Бейнеу – Бозой – Шымкент и Актобе – Костанай.

Глава государства подчеркнул, что эти проекты имеют особое значение, поскольку обеспечивают долгосрочную энергетическую безопасность нашей страны, а также поприветствовал планы Power International Holding по вхождению в телекоммуникационный сектор Казахстана.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Катар Кашаган
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