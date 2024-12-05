Президент пообещал катарским инвесторам благоприятные условия в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 декабря принял владельцев Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, во время беседы был рассмотрен ход реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики и телекоммуникаций.

"Power International Holding (PIH) участвует в строительстве газоперерабатывающих заводов в Кашагане, второй линии газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе – Костанай. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, эти проекты внесут огромный вклад в укрепление энергетической безопасности страны", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что председатель совета директоров PIH Муатаз Аль-Хаят поделился планами по реализации договоренностей, достигнутых с казахской стороной по данным инвестиционным проектам.

"Компания также ведет переговоры о строительстве парогазотурбинной установки в Кызылординской области и прокладке межрегиональных электрических сетей. Кроме того, руководители катарского конгломерата проявили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта", – указывается в пресс-релизе.

Глава государства подтвердил готовность обеспечить катарским инвесторам благоприятные условия со стороны правительства Казахстана и отметил важность реализации данных проектов на высоком уровне.

Также сообщается, что глава государства принял председателя совета директоров компании Nebras Power Мохаммеда Нассера Аль-Хаджри. В ходе встречи были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

"Президент приветствовал недавнее подписание соглашения между холдингом Nebras Power и АО "Самұрық-Энерго" о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 мегаватт. Глава государства высоко оценил роль данного проекта в укреплении долгосрочного стратегического партнерства между Астаной и Дохой, подтвердив готовность правительства нашей страны оказать всестороннюю поддержку для его успешной реализации", – говорится в сообщении.

Президент сообщил, что к 2030 году Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 15 процентов.

Мохаммед Нассер Аль-Хаджри проинформировал президента об основных этапах реализации совместного проекта и отметил значительный потенциал Казахстана в сфере "зеленой" энергетике.

Касым-Жомарт Токаев 6 декабря прибыл с рабочим визитом в Катар. Он примет участие в панельной сессии конференции Doha Forum.