Казахстан и Румыния создадут рабочую группу для поддержки инвестиций

15-16 февраля 2024 года в Бухаресте состоялось 17-е заседание казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Минэнерго РК, сопредседателем от казахстанской стороны выступил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, от румынской – министр энергетики Себастьян Бурдужа. Также в заседании приняли участие послы, Министерство сельского хозяйства, Министерство транспорта, Министерство труда и социальной защиты населения.

"В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества двух стран в различных отраслях. В области энергетики достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы из числа представителей министерств энергетики и финансов. Рабочая группа займется разработкой механизмов, способствующих дальнейшему росту двустороннего сотрудничества и поддержке взаимных инвестиций в области энергетики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд румынских компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном в области поставок оборудования и комплектующих для нефтегазового сектора. Данное предложение будет изучено казахстанской стороной.

"Также представители стран договорились провести дальнейшие обсуждения по развитию сотрудничества в химической и металлургической сферах; условились поощрять компании стран, участвующие в аукционах по проектам ВИЭ в Румынии и Казахстане. В сфере транспорта стороны договорились развивать и использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута", – подчеркивается в пресс-релизе.

Также сообщается, что до конца первого квартала 2024 года будет создана рабочая группа по сотрудничеству в области транспорта. Также были обсуждены перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства, культуры и туризма, труда и социальной защиты граждан, намечены проекты для развития двустороннего партнерства.

В ходе визита в Румынию министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев посетил и ознакомился с работой АЗС Ромпетрол Valcele, НПЗ Petromidia.

Фото: Минэнерго РК

"На сегодняшний день крупнейшим зарубежным инвестиционным проектом Республики Казахстан является приобретение национальной компанией "КазМунайГаз" в 2007 г. компании Ромпетрол. Казахстан твердо намерен впредь сохранять, инвестиционную деятельность в дружественной нам Румынии", – отметил Саткалиев.

Также министр встретился и провел переговоры с генеральным директором Nuclearelectrica, а также с руководством компании RomGas.

Отмечается, что Nuclearelectrica готов поделиться опытом в части развития социальной атомной энергетики, уровень поддержки населению, развитию атомной энергетики свыше 80% в Румынии.

По данным казахстанской статистики, товарооборот между Казахстаном и Румынией за 2023 год составил 2,9 млрд долларов, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (2,7 млрд долларов). Экспорт за 2023 год вырос на 10,1% и составил 2,8 млрд долларов, импорт снизился на 21,1% составил 112,2 млн долларов.

В Румынии функционирует 49 юридических лиц с участием казахстанского капитала, работающих в сфере энергетики, торговли, изготовления мебели, пошива одежды и обуви, а также производства медикаментов. В свою очередь, в Казахстане зарегистрировано 28 совместных казахстанско-румынских предприятий, занятых, в основном, в нефтегазовом секторе.