Общество

Авиарейс Париж – Астана планируют возобновить

крыло самолета, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 12:51 Фото: unsplash
В Париже состоялись заседания казахстанско-французского делового совета и 16-й межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в которых принял участие вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Министерства транспорта (МТ) РК.

"Ключевым событием стала церемония обмена папками меморандума, предусматривающего поставку воздушных судов Airbus A320neo в формате "25 первоначальных бортов с возможностью расширения еще на 25 единиц". В ходе встречи Талгата Ластаева с вице-президентом Airbus Шарбелем Юзкатли были обсуждены сроки поставок воздушных судов, запланированных на 2031 год, и возможность их ускорения", – говорится в сообщении, распространенном 6 декабря 2025 года.

Кроме того, вице-министром были подняты вопросы создания совместного с Airbus авиационного учебного центра и организации лизинга воздушных судов.

"В рамках МПК также прошло обсуждение дальнейшего сотрудничества с международными партнерами: компанией TAV Airports – по модернизации аэропортовой инфраструктуры Казахстана, и компанией Alstom – в сфере промышленной кооперации. Для улучшения транспортной взаимосвязанности между странами рассмотрены вопросы возобновления рейса Париж – Астана и открытия авиасообщения по маршруту Шымкент – Ницца".Пресс-служба МТ РК

Фото: Telegram/kolikpress

3 декабря 2025 года стало известно, что поезд свяжет Астану и российский Омск.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
