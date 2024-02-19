Утечка метана длиною в 200 дней в Мангистау: компанию оштрафуют более чем на 350 млн тенге

Департамент экологии по Мангистауской области завершил внеплановую проверку в отношении ТОО "Бузачи Нефть" по факту горения скважины на месторождении Каратурун – компанию оштрафовали более чем на 350 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

9 июня 2023 года на месторождении "Каратурун Южный" при поднятии бурильной трубы на скважине загорелся природный газ. Ликвидировать это ЧП не могли 200 суток. 25 декабря 2023 года огонь потушили.

На фоне случившегося специалисты департамента экологии несколько раз проводили замеры атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ. И результаты показали превышение загрязняющих веществ, в том числе по метану, сообщили в Департаменте.

"В январе 2024 года департаментом экологии была открыта внеплановая проверка, которая выявила нарушения требований экологического законодательства. Выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам на 168,13 мг/кг", – сообщили в ведомстве.

Более того, согласно выданному разрешению, бурение скважины должно было начаться в 2024 году, но началось в мае 2023 года.

По итогам проверки предприятию выдали предписание о необходимости разработки программы ремедиации по устранению причиненного экологического ущерба, а также соблюдению нормативов эмиссий в окружающую среду.

В отношении компании составили четыре административных протокола. По предварительным расчетам, штраф составит более 350 млн тенге.

Случившийся пожар экологи предлагали назвать "экоцидом" и наказать за это уже по статье Уголовного кодекса РК. Расследование показало, что субподрядная организация ТОО "Заман Энерго" не обеспечила надлежащий уровень контроля технологического процесса строительства скважины.