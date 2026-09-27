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События

Крупная нефтяная фирма заплатила миллионы за загрязнение земли в Мангистау

Фото: пресс-служба ДП МЭ, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 01:10 Фото: пресс-служба ДП МЭ
В Мангистауской области ТОО "Емир Ойл" оштрафовали на 5,2 млн тенге за сброс неочищенных сточных вод прямо в почву. Нарушение выявили в ходе внеплановой проверки на месторождении "Долинное", сообщает Lada.kz.

Как пишет 27 сентября 2026 года издание Lada.kz, на скважинах "Долинное-7" и "Долинное-112" проводили работы по очистке выкидных линий от парафиновых отложений.

Вопреки представленным документам, специальная емкость для сбора жидкости отсутствовала, а неочищенные сточные воды были сброшены прямо в почву.

"Согласно статьям 106, 213 и 216 Экологического кодекса РК, сброс неочищенных сточных вод на земную поверхность строго запрещен, а операторы обязаны неукоснительно соблюдать условия экологического разрешения", – говорится в сообщении.

За несоблюдение требований законодательства на ТОО "Емир Ойл" был наложен штраф в размере 1200 МРП (5,2 млн тг).

Компания оплатила штраф в течение недели, получив 50% скидку. Таким образом, ТОО "Емир Ойл" оплатило штраф в размере 2 595 000 тг, который был обращен в доход государства.

Ранее едкий запах напугал жителей одного из городов Казахстана.

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Канат Болысбек
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