"Крупная утечка метана в Казахстане": информацию прокомментировали в "Бузачи Нефть"

На прошлой неделе некоторые СМИ писали, что спутники зафиксировали крупную утечку метана в Казахстане – на месторождении "Каратурун Восточный", где еще 9 июня 2023 года произошел крупный пожар. В ТОО "Бузачи Нефть" прокомментировали ситуацию на аварийной скважине, сообщает Zakon.kz.

"Ранее в СМИ получила распространение информация, в которой, со ссылкой на спутник французской компании Kаyrros SAS сообщается, что скорость выбросов метана из аварийной скважины №303 на месторождении "Каратурун Восточный" составляет от 35 до 107 метрических тонн в час. В первую очередь хотим отметить, что некорректно сравнивать предположительный объем выбросов метана с автомобильными выбросами углекислого газа (CO³). "Бузачи Нефть" уже информировала общественность о том, что на аварийной скважине №303 в постоянном, а не пульсирующем режиме идет выброс и горение газо-водяной смеси", – говорится в сообщении компании, распространенной 7 августа.

Также в компании заверили, что фонтан преимущественно состоит из воды.

"Количество газа незначительное, около 12 тыс. куб. м в сутки, и при температуре горения в эпицентре в 650 градусов по Цельсию практически весь метан сгорает, не принося существенного вреда экологии". Пресс-служба ТОО "Бузачи Нефть"

Согласно данным проб воздуха, взятых 9 июня, 23 июня и 30 июля 2023 года, после произошедшей аварии, нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных элементов в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне не превышают допустимые показатели.

"В производственной практике, при несанкционированном выделении метана из скважин, чтобы не допустить его свободное улетучивание в атмосферу, обычно газовые выделения специально поджигают, применяя выстрел заряда сигнальной ракетницы. В целях подтверждения уже представленной со стороны "Бузачи Нефть" информации, прилагаем видео, где наглядно демонстрируется, что произведенный из ракетницы выстрел, не привел к возгоранию облака над аварийной скважиной, которое, по информации Kаyrros SAS, содержит значительную метановую фракцию: выстрел горящего снаряда неминуемо бы спровоцировал возгорание метана при его наличии". Пресс-служба ТОО "Бузачи Нефть"

Таким образом, как отметили в компании, "учитывая, что на аварийной скважине №303 фонтан преимущественно состоит из воды, паровые выделения из скважины являются горячими паровыми облаками с незначительным содержанием молекул метана, не более 2-3%, что и было замечено на спутниковых снимках". При этом в районе горения скважины в результате парообразования также выпадают осадки в виде солей.

"В настоящее время продолжаются ликвидационные работы на аварийной скважине №303. По состоянию на 7 августа 2023 года наклонно-направленная скважина №305-Н пробурена на 410 м. Также продолжается бурение на вертикальной скважине №302 с целью заводнения газовых горизонтов. Пробурено 100 м". Пресс-служба ТОО "Бузачи Нефть"

9 июня 2023 года в 3:25 на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный" ТОО "Бузачи Нефть" при бурении скважин №303 на участке Южный в результате подъема бурильного инструмента при забое 1088-1090 м произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. По данным ДЧС Мангистауской области, высота пламени достигла 10 м.

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26 июля сообщалось, что на месторождении "Каратурун Восточный" второй месяц тушат пожар в скважине №303.