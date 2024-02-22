В Минэкономики прокомментировали "потерянное" десятилетие для экономики

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах Сената 22 февраля ответил на исследование Всемирного банка об экономике Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Тимура Жаксылыкова, видел ли он исследование Всемирного банка, где заявлено, что десятилетие (с 2012 года по 2022 год) считается потерянным для экономики всего Казахстана.

"Я не могу взять на себя оценку таких пафосных заявлений, что это потерянное десятилетие и так далее. Считаю, что это, наверное, слишком какие-то чрезмерные оценки. Вы знаете, что у нас на протяжении этого десятилетия был экономический рост, который прервался только однократно в связи с пандемией. По прошлому году мы получили 5,1% темпов экономического роста. Это очень высокие темпы экономического роста. В этом году мы ставили цель выйти на показатель около 6%", – заявил в ответ Тимур Жаксылыков.

Справедливыми он назвал данные о снижении инвестиций в основные фонды.

"Мы недостаточно инвестируем в экономическое развитие. В целом, инвестиции – это единственная база для стабильного экономического роста. Мы инвестировали недостаточно. И у нас на сегодняшний день отношение инвестиций в основной капитал ВВП составляет порядка 15%. Это недостаточно. Сейчас разрабатывается план действий для того, чтобы вывести рост инвестиций на какой-то стабильный и достаточно высокий уровень", – заверил вице-министр.

При этом он заявил, что механизм перераспределения общественного блага в любой экономике примерно одинаковый и проводится через налоговую систему.

"Государство изымает часть дохода через налоги каких-то отраслей больше, каких-то отраслей меньше и распределяет это на другие отрасли. У нас этот механизм очень хорошо работает. Кроме того, отличие экономики Казахстана от многих других стран в том, что у нас есть Национальный фонд, в котором также доходы от горнодобающих отраслей, в первую очередь от нефтянки, вы знаете, они собираются. С этого года мы внедрили механизм участия населения, в данном случае детей, в тех доходах, которые получает государство от эксплуатации "нефтянки". Это программа "Нацфонд – детям" – она заработала, она будет продолжать работать, сейчас только первые шаги реализуются", – напомнил спикер.

22 февраля спикер сената Маулен Ашимбаев призвал правительство принять во внимание исследование Всемирного банка касательно экономики Казахстана.