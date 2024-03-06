Стартует новая программа поддержки женского бизнеса "Үміт"

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" выделил 10 миллиардов тенге на новую программу финансирования женского предпринимательства.

Программа "Үміт" предоставляет предпринимательницам широкий спектр возможностей для развития бизнеса. Для запуска программы первичный объем выделенных средств составил 10 миллиардов тенге, у женщин-предпринимателей будет возможность получить финансирование через банки второго уровня во всех регионах Казахстана, включая села, малые и моногорода. Максимальный срок кредита – до 84 месяцев, с льготной ставкой на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств с суммой займа до 100 миллионов тенге.

Поддержка будет направлена на все сектора экономики, за исключением финансовой и страховой сфер, операций с недвижимым имуществом и оптово-розничной торговли.

Также предпринимателям предоставляется уникальная возможность бесплатного обучения и доступа к образовательным курсам и тренингам в рамках партнерства Фонда "Даму" с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD). Совместная программа с этой международной организацией позволит участницам получить профессиональные навыки, знания и инструменты, необходимые для управления бизнесом и успешной конкуренции на рынке.

Следует отметить, что меры поддержки женского предпринимательства ежегодно увеличивают процент предприятий, возглавляемых женщинами. Об этом сообщила председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева:

"Правительство уделяет большое внимание развитию МСБ в Казахстане, в том числе поддержка направлена на развитие женского предпринимательства. В структуре владельцев малого и среднего бизнеса доля женщин-предпринимателей достигла 47% от общего количества проектов, поддержанных Фондом "Даму". За весь период деятельности Фонд поддержал 96 тысяч проектов женского предпринимательства на сумму 2 893 миллиарда тенге. Радует, что современные бизнесвумен эффективно используют государственную поддержку для реализации своих бизнес-идей, развития компаний и создания новых рабочих мест".

Фонд "Даму" является финансовым агентством, реализующим инструменты государственной поддержки, направленной на развитие МСБ в Республике Казахстан. Единственным акционером Фонда является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".