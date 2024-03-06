Стартует новая программа поддержки женского бизнеса "Үміт"
Программа "Үміт" предоставляет предпринимательницам широкий спектр возможностей для развития бизнеса. Для запуска программы первичный объем выделенных средств составил 10 миллиардов тенге, у женщин-предпринимателей будет возможность получить финансирование через банки второго уровня во всех регионах Казахстана, включая села, малые и моногорода. Максимальный срок кредита – до 84 месяцев, с льготной ставкой на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств с суммой займа до 100 миллионов тенге.
Поддержка будет направлена на все сектора экономики, за исключением финансовой и страховой сфер, операций с недвижимым имуществом и оптово-розничной торговли.
Также предпринимателям предоставляется уникальная возможность бесплатного обучения и доступа к образовательным курсам и тренингам в рамках партнерства Фонда "Даму" с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD). Совместная программа с этой международной организацией позволит участницам получить профессиональные навыки, знания и инструменты, необходимые для управления бизнесом и успешной конкуренции на рынке.
Следует отметить, что меры поддержки женского предпринимательства ежегодно увеличивают процент предприятий, возглавляемых женщинами. Об этом сообщила председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева:
"Правительство уделяет большое внимание развитию МСБ в Казахстане, в том числе поддержка направлена на развитие женского предпринимательства. В структуре владельцев малого и среднего бизнеса доля женщин-предпринимателей достигла 47% от общего количества проектов, поддержанных Фондом "Даму". За весь период деятельности Фонд поддержал 96 тысяч проектов женского предпринимательства на сумму 2 893 миллиарда тенге. Радует, что современные бизнесвумен эффективно используют государственную поддержку для реализации своих бизнес-идей, развития компаний и создания новых рабочих мест".
Фонд "Даму" является финансовым агентством, реализующим инструменты государственной поддержки, направленной на развитие МСБ в Республике Казахстан. Единственным акционером Фонда является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".