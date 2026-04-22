Минфин получил все данные о мобильных переводах казахстанцев

Фото: Zakon.kz

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 апреля 2026 года рассказал, когда начнут проверять данные о мобильных переводах казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что на сегодня все банки предоставили данные о мобильных переводах казахстанцев. "Мы эту информацию приняли. Сейчас идет обработка этих данных. Уведомления мы будем направлять только в мае месяце, потому что эту информацию надо проанализировать, сопоставить по категориям: он индивидуальный предприниматель, либо он самозанятый, либо он нерезидент или какой-то другой категории. Мы все равно будем смотреть и будем готовить результат... В мае мы начнем направлять уведомления", – отметил он. 14 апреля 2026 года Ержан Биржанов рассказал, когда станет известно, сколько подозрительных мобильных переводов совершили казахстанцы.

