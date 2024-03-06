Мобильные переводы казахстанцев от 1,5 млн тенге предлагают проверять депутаты

Депутаты фракции "Ак жол" 6 марта 2024 года направили запрос на имя заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК Нурлана Байбазарова с очередными предложениями по проверке мобильных переводов казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучивая депзапрос, мажилисмен Ерлан Барлыбаев отметил, что с начала года в обществе активно обсуждается нововведение по тотальному контролю налоговых органов за мобильными платежами, однако неубедительные пояснения чиновников только еще больше отталкивают людей.

Он привел в пример данные Нацбанка, по которым с начала года мобильные платежи снизились на 30%, из-за чего пришлось обеспечивать дополнительные объемы наличных денег. Все это бьет по развитию цифровизации и финансовых технологий, снижает доверие к налоговой политике.

"Согласно разъяснениям правительства, под контроль будет попадать получение переводов от 100 и более лиц в течение месяца, общая сумма которых превысит 3 МЗП – 255 тыс. тенге. При этом нижняя граница переводов не определена, что означает тотальный мониторинг всех без исключения платежей, даже самых мелких в 100-200 тенге. Возникает риск ненужной бюрократии и администрирования мизерных сумм без всякой отдачи для бюджета, но с головной болью для малого бизнеса и самозанятых", – объяснил депутат Ерлан Барлыбаев.

По его словам, в соседней России с 2020 года успешно применяется другая методика, по которой мониторингу подлежат лица, получающие более 30 переводов в день, при этом каждый платеж должен быть более 1 тыс. рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 млн рублей в месяц.

В связи с этим депутаты фракции предлагают также установить нижний предел платежей, подлежащих мониторингу, не менее 3-5 тыс. тенге.

"Что касается определения общей суммы платежей в месяц, то считаем заявленный порог в 3 МЗП недостаточным. Дело в том, что сумму платежей нельзя считать чистой прибылью предпринимателя. На практике рентабельность малого бизнеса составляет 15-20%, и с оборота в 255 тыс. тенге (3 МЗП) его прибыль составит не более 50 тыс. тенге. А такая сумма не подпадает под налогообложение и в семь раз меньше средней зарплаты, которая официально составляет 380 тыс. тенге. Для того, чтобы чистая прибыль составила вышеуказанные 250 тыс. тенге, оборот предпринимателя должен составлять до 1,5 млн тенге в месяц", – добавил Ерлан Барлыбаев.

В этой связи демпартия "Ак жол" предлагает вести мониторинг мобильных платежей от 1,5 млн тенге. Также для защиты МСБ от бюрократии депутаты предлагают ввести автоматическое взимание розничного налога с мобильных платежей, подпадающих под мониторинг. Это освободит предпринимателей от необходимости ведения бухучета и другой отчетности. Бюджет будет получать платежи в текущем режиме, а у налоговых органов не будет повода для проверок бизнеса.

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