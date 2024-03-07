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Законодательство РК

В каком регионе Казахстана легче копить деньги

деньги, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:01 Фото: Zakon.kz
Эксперты посчитали, в каком регионе быстрее всего можно накопить один миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

По подсчетам Института экономических исследований, накопления в 1 млн тенге в течение 2-3 лет могут сделать жители Улытауской, Мангистауской, Атырауской областей, а также городов Астана и Алматы.

Тяжелее всего накопить жителям СКО, Жетысуской, Алматинской и Жамбылской областей. В этих регионах потребуется порядка 4 лет, чтобы накопить 1 млн тенге, подсчитали эксперты.

Для расчета использовали данные официальной статистики по медианной заработной плате в разрезе регионов за 2023 год.


статистика, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:01

Фото: economy.kz

Расчет предполагает, что будут осуществляться 10% ежемесячные накопления от медианной заработной платы до суммы 1 млн тенге (без учета вклада в банке). Цифра в 1 млн тенге была выбрана условно.

статистика, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:01

Фото: economy.kz

Медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше. Как правило, медианная заработная плата несколько меньше среднемесячной заработной платы.

Министерство труда и социальной защиты населения РК заявило, что более 943 тыс. человек будут трудоустроены в рамках реализации региональных карт занятости населения в 2024 году.

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