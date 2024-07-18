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Законодательство РК

В каких регионах Казахстана построят новые колонии

В каких регионах Казахстана построят новые колонии, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 13:47 Фото: pixabay
Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков в СЦК 18 июля 2024 года рассказал, какие учреждения в каких регионах планируется построить в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Тенизжан Джанибеков напомнил, что в Казахстане утверждена Концепция обеспечения общественной безопасности.

"В трех регионах мы следственные изоляторы планируем (построить. – Прим. ред.). Также в Мангистауской области у нас в настоящее время документы готовятся – это бывшее учреждение, старое здание было, сейчас не функционирует, мы его будем под камерное содержание строить. Плюс у нас до конца года в Павлодаре, Акмолинской области – в Аршалах, также в Акмолинской области – учреждение "Гранитный", и Атырауской области будет восемь блоков построено. Порядка 1200 осужденных мы уже сможем обеспечить камерным содержанием", – отметил он.

По его словам, один двухэтажный блок на 240 мест обойдется в миллиард тенге.

"Мы начали только восемь блоков, там будет покамерное содержание. До конца года построим. Они сейчас строятся. Один блок состоит из двух корпусов – порядка миллиарда стоит. На 2025 год, если нам финансирование выделят, мы уже можем начать в Мангистауской области – 42 учреждения. Там оно, в принципе, готово, ограждение, все есть и стройка начнется. Там порядка 1000 мест тоже появится. Изолятор (построим. – Прим. ред.) в Восточно-Казахстанской области, уже готовятся документы, к концу года проектно-сметная документация будет готова. Мы уже будем заходить в Минфин и закладывать деньги на эти проекты. Все будет планомерно организовываться. Все будет зависеть от бюджета и готовности документов", – резюмировал Тенизжан Джанибеков.

Ранее он рассказал, где будет отбывать наказание экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

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