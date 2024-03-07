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Казахстан может увеличить транзит нефти через Азербайджан

Казахстан может увеличить транзит нефти через Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 20:21 Фото: pixabay
Астана и Баку рассматривают возможность увеличения транзита казахстанской нефти через Азербайджан, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве энергетики РК сообщили, что глава ведомства Алмасадам Саткалиев  встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Переговоры проведены по итогам 20-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в области энергетики, транзита казахстанской нефти, реализации крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии.

В ноябре 2022 года между компаниями "КазМунайГаз" и SOCAR было подписано соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан. В результате в конце прошлого года отгрузка нефти с порта Актау составила 1 057 тыс. тонн в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан. На этот год запланирована поставка казахстанской нефти через Баку – Тбилиси – Джейхан в объеме 1,5 млн тонн.

"Перед нашими национальными компаниями поставлена задача по наращиванию объема поставки нефти с учетом роста добычи в Казахстане. В этой связи, мы планируем увеличить объем поставок казахстанской нефти", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Главы министерств также обсудили предстоящие работы по реализации проекта, нацеленного на соединение энергосистем Кавказского региона и Центральной Азии путем прокладки глубоководного кабеля по дну Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия договорились увеличить транзит российской нефти в КНР до 10 млн тонн.

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