Казахстан может увеличить транзит нефти через Азербайджан
В Министерстве энергетики РК сообщили, что глава ведомства Алмасадам Саткалиев встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Переговоры проведены по итогам 20-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в области энергетики, транзита казахстанской нефти, реализации крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии.
В ноябре 2022 года между компаниями "КазМунайГаз" и SOCAR было подписано соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан. В результате в конце прошлого года отгрузка нефти с порта Актау составила 1 057 тыс. тонн в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан. На этот год запланирована поставка казахстанской нефти через Баку – Тбилиси – Джейхан в объеме 1,5 млн тонн.
"Перед нашими национальными компаниями поставлена задача по наращиванию объема поставки нефти с учетом роста добычи в Казахстане. В этой связи, мы планируем увеличить объем поставок казахстанской нефти", – сказал Алмасадам Саткалиев.
Главы министерств также обсудили предстоящие работы по реализации проекта, нацеленного на соединение энергосистем Кавказского региона и Центральной Азии путем прокладки глубоководного кабеля по дну Каспийского моря.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия договорились увеличить транзит российской нефти в КНР до 10 млн тонн.