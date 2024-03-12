В Казахстане ускорился рост экономики

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства 12 марта заявил, что с начала года рост экономики Казахстана составил 4,2%, ускорившись с 3,9% в январе. При этом он указал на снижение ввода жилья в Алматы и других регионах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Наблюдается положительная динамика в реальном секторе (совокупность отраслей экономики, производящих материальные и нематериальные товары и услуги – Прим. ред.). Рост в реальном секторе составил 5,1%, а в сфере услуг – 3,5%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, а также обрабатывающая промышленность. Рост инвестиций в основной капитал составил 7,9%, ускорившись с 0,6% в январе текущего года", – сказал министр.

По его словам, обрабатывающая промышленность показывает ускорение темпов роста. Объем производства вырос на 7,4%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 23%, в том числе в автомобилестроении – на 21% и производстве электрооборудования – на 45%.

Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство металлургии – на 11%, химической промышленности – на 25%, металлических изделий – на 24%, строительных материалов – на 1,4%, легкой промышленности – на 2,3% и мебели – на 23%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 1,9%. При этом добыча металлических руд выросла на 7,2%, газа – на 1,2%, нефти – на 0,4%, прочих полезных ископаемых – на 2,9%. Добыча угля снизилась на 4,1%.

Между тем глава МНЭ указал на значительное снижение ввода жилья, которое отмечается в Улытауской, Мангистауской и Атырауской областях, а также городе Алматы.

В феврале текущего года вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков прокомментировал исследование Всемирного банка об экономике Казахстана, где заявлено, что десятилетие (с 2012 года по 2022 год) считается потерянным для экономики всей страны.